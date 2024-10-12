Togg T10X Kampanyası Ekim Ayında da Devam Ediyor: Togg'da 0 Faizli Kredi ve Esnek Ödeme Seçenekleri
Togg T10X Kampanyası Ekim Ayında da Devam Ediyor: Togg'da 0 Faizli Kredi ve Esnek Ödeme Seçenekleri. Togg, Türkiye’nin mobilite alanındaki lider teknoloji markası olarak, Eylül ayında başlattığı T10X modeline özel avantajlı finansman kampanyasını Ekim ayında da sürdürüyor. Bu fırsat, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için büyük bir fırsat sunuyor. 700 bin TL krediye %0 faiz imkanı sunan kampanya, aynı zamanda esnek vade seçenekleriyle dikkat çekiyor.
Togg T10X Kampanyası Ekim Ayında da Devam Ediyor: Togg'da 0 Faizli Kredi ve Esnek Ödeme Seçenekleri. Togg, Türkiye’nin mobilite alanındaki lider teknoloji markası olarak, Eylül ayında başlattığı T10X modeline özel avantajlı finansman kampanyasını Ekim ayında da sürdürüyor. Bu fırsat, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için büyük bir fırsat sunuyor. 700 bin TL krediye %0 faiz imkanı sunan kampanya, aynı zamanda esnek vade seçenekleriyle dikkat çekiyor.
Bireysel Kullanıcılar İçin %0 Faizli 700 Bin TL Kredi İmkanı
Ekim ayı boyunca devam eden kampanya, bireysel kullanıcılar için 700 bin TL'ye kadar %0 faizli kredi avantajı sağlıyor. Bu kredi 12 ay vade seçeneği ile sunulurken, alternatif olarak 30 ay vade ve %2,29 faiz oranıyla aylık 35 bin 607 TL ödeme imkanı da mevcut. Bu sayede, T10X sahibi olmak isteyen bireysel kullanıcılar, bütçelerine uygun ödeme planları oluşturabiliyor.
|Kredi Tutarı
|Vade Sayısı
|Faiz Oranı
|Aylık Ödeme
|₺700.000
|12 ay
|%0,00
|₺58.333,33
|₺700.000
|30 ay
|%2,29
|₺35.607,00
Kurumsal Kullanıcılar İçin Esnek Vade ve Faiz Oranları
Togg’un kurumsal müşterileri de bu kampanyadan faydalanabiliyor. 700 bin TL'lik krediye %0 faizli 12 ay vade seçeneği sunulurken, daha uzun vadeli ödeme planları da mevcut. 24 ay vadede %1,49 faiz oranıyla aylık 35 bin 209 TL ödeme imkanı sunulurken, 48 aya kadar uzayan vadelerde faiz oranı %2,49’a çıkıyor ve aylık ödemeler 25 bin 766 TL seviyesine iniyor. Böylece kurumsal kullanıcılar, işletme bütçelerine uygun esnek ödeme planları oluşturabiliyorlar.
|Kredi Tutarı
|Vade Sayısı
|Faiz Oranı
|Aylık Ödeme
|₺700.000
|12 ay
|%0,00
|₺58.333,33
|₺700.000
|24 ay
|%1,49
|₺35.209,22
|₺700.000
|36 ay
|%2,19
|₺28.801,19
|₺700.000
|48 ay
|%2,49
|₺25.766,66
T10X Sürüş Teknolojilerinde Büyük Avantajlar: 2025’e Kadar Ücretsiz Kullanım
Togg’un T10X modeli, gelişmiş sürüş destek sistemleri ile donatılmış durumda. Standart olarak sunulan akıllı şerit takip sistemi, şeritten ayrılma uyarısı, ön çarpışma uyarısı ve acil fren sistemi gibi güvenlik özellikleri, sürüş deneyimini daha güvenli hale getiriyor.
Bununla birlikte, "Yoğun Trafik Pilotu", "Adaptif Hız Sabitleyici" ve "Adaptif Sürücü Asistanı" gibi gelişmiş özellikler de T10X kullanıcılarına 1 Ocak 2025’e kadar ücretsiz olarak sunuluyor. Bu tarihten sonra, kullanıcılar bu özellikleri Trumore uygulaması üzerinden satın alarak kullanmaya devam edebilecekler. Bu avantaj, sürücülerin daha konforlu ve güvenli bir sürüş deneyimi yaşamasını sağlıyor.
Togg T10X ile Ekim Ayı Boyunca Kaçırılmayacak Fırsatlar
Togg, T10X modeli için sunduğu avantajlı kampanya ile otomobil sahibi olmayı düşünen bireysel ve kurumsal kullanıcılar için cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. %0 faizli kredi ve esnek vade seçenekleriyle bütçenize uygun ödeme planları oluşturabilir, gelişmiş sürüş teknolojilerini ücretsiz kullanma imkanıyla güvenliğinizi artırabilirsiniz. Bu fırsatlar, T10X sahibi olmayı kolaylaştırırken, Togg’un teknoloji ve mobilite alanındaki lider konumunu da pekiştiriyor.