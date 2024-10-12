Togg T10X Kampanyası Ekim Ayında da Devam Ediyor: Togg'da 0 Faizli Kredi ve Esnek Ödeme Seçenekleri. Togg, Türkiye’nin mobilite alanındaki lider teknoloji markası olarak, Eylül ayında başlattığı T10X modeline özel avantajlı finansman kampanyasını Ekim ayında da sürdürüyor. Bu fırsat, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için büyük bir fırsat sunuyor. 700 bin TL krediye %0 faiz imkanı sunan kampanya, aynı zamanda esnek vade seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Bireysel Kullanıcılar İçin %0 Faizli 700 Bin TL Kredi İmkanı

Ekim ayı boyunca devam eden kampanya, bireysel kullanıcılar için 700 bin TL'ye kadar %0 faizli kredi avantajı sağlıyor. Bu kredi 12 ay vade seçeneği ile sunulurken, alternatif olarak 30 ay vade ve %2,29 faiz oranıyla aylık 35 bin 607 TL ödeme imkanı da mevcut. Bu sayede, T10X sahibi olmak isteyen bireysel kullanıcılar, bütçelerine uygun ödeme planları oluşturabiliyor.

Kredi Tutarı Vade Sayısı Faiz Oranı Aylık Ödeme ₺700.000 12 ay %0,00 ₺58.333,33 ₺700.000 30 ay %2,29 ₺35.607,00

Kurumsal Kullanıcılar İçin Esnek Vade ve Faiz Oranları

Togg’un kurumsal müşterileri de bu kampanyadan faydalanabiliyor. 700 bin TL'lik krediye %0 faizli 12 ay vade seçeneği sunulurken, daha uzun vadeli ödeme planları da mevcut. 24 ay vadede %1,49 faiz oranıyla aylık 35 bin 209 TL ödeme imkanı sunulurken, 48 aya kadar uzayan vadelerde faiz oranı %2,49’a çıkıyor ve aylık ödemeler 25 bin 766 TL seviyesine iniyor. Böylece kurumsal kullanıcılar, işletme bütçelerine uygun esnek ödeme planları oluşturabiliyorlar.

Kredi Tutarı Vade Sayısı Faiz Oranı Aylık Ödeme ₺700.000 12 ay %0,00 ₺58.333,33 ₺700.000 24 ay %1,49 ₺35.209,22 ₺700.000 36 ay %2,19 ₺28.801,19 ₺700.000 48 ay %2,49 ₺25.766,66

T10X Sürüş Teknolojilerinde Büyük Avantajlar: 2025’e Kadar Ücretsiz Kullanım

Togg’un T10X modeli, gelişmiş sürüş destek sistemleri ile donatılmış durumda. Standart olarak sunulan akıllı şerit takip sistemi, şeritten ayrılma uyarısı, ön çarpışma uyarısı ve acil fren sistemi gibi güvenlik özellikleri, sürüş deneyimini daha güvenli hale getiriyor.

Bununla birlikte, "Yoğun Trafik Pilotu", "Adaptif Hız Sabitleyici" ve "Adaptif Sürücü Asistanı" gibi gelişmiş özellikler de T10X kullanıcılarına 1 Ocak 2025’e kadar ücretsiz olarak sunuluyor. Bu tarihten sonra, kullanıcılar bu özellikleri Trumore uygulaması üzerinden satın alarak kullanmaya devam edebilecekler. Bu avantaj, sürücülerin daha konforlu ve güvenli bir sürüş deneyimi yaşamasını sağlıyor.