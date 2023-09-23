TOGG Rüzgarı: Yeni Modeller, Rekor Teslimatlar ve Çığır Açan Yenilikler!

29 Ekim 2022 tarihinde büyük bir coşkuyla tanıtılan TOGG elektrikli araç, kısa süre içerisinde büyük bir ilgi gördü. TOGG markasının yüksek popülaritesi, satış rakamlarına da olumlu bir şekilde yansıdı. 3.400 adet TOGG otomobil tüketiciyle buluştu ve yıl sonuna kadar toplamda 26.565 adet aracın sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

TOGG Üretim Hızını Artırıyor

Nisan ayının sonlarına doğru TOGG teslimatları başladı ve üretim süreci daha da hızlandı. TOGG Teknoloji Kampüsü, iki vardiya sistemine geçiş yaparak üretim kapasitesini artırdı. Hem üretim devam ediyor, hem de araçlar sahiplerine ulaştırılıyor. Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında toplamda 1.435 TOGG otomobil sahiplerine teslim edildi.

TOGG T10X Ağustos Ayında Rekor Kırdı

TOGG T10X modeli, Ağustos ayında teslimat rekoru kırarak dikkat çekti. Ağustos ayı içerisinde 1.965 TOGG T10X, sahiplerine teslim edildi. Böylelikle TOGG, elektrikli araç pazarının lideri olmayı başardı. Eylül ayında ise bu rekorun daha da aşılması hedefleniyor.

Üretim Gücü ve Kapasite: TOGG Fabrikası

TOGG fabrikasında 3.250'nin üzerinde çalışan, üretim için yoğun bir şekilde emek veriyor. Ek olarak, 250 robot da üretim hatlarında aktif olarak görev alıyor. Günlük üretim kapasitesi, Ekim ayı itibarıyla 280 araca çıkartılması planlanıyor.

TOGG Yıllık Üretim Hedefi: 175.000 Araç

TOGG Teknoloji Kampüsü'nün yıllık üretim kapasitesi 175.000 araç olarak belirlenmiştir. Yıl sonuna kadar 26.565 TOGG T10X'in daha teslim edilmesi hedefleniyor. Ayrıca, 2024 yılında yeni sedan modelin tanıtımı yapılması bekleniyor. Uzun vadede, 2032 yılına kadar 1 milyon araç üretimi hedefleniyor.

Yaklaşan Yazılım Güncellemesi

TOGG’un işletim sistemi, yaklaşık olarak iki ay içinde güncellenecek. Yeni yazılım güncellemesi ile TOGG sürücüleri, araç park halindeyken YouTube uygulamasını kullanabilecekler. Farklı navigasyon uygulamaları da TOGG’un akıllı cihazlarında aktif hale getirilecek.