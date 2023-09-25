TOGG, Otomotiv Dünyasına Damga Vuruyor: TOGG Yeni Model Çıkarıyor..

Türkiye'nin yerli otomobili olarak büyük bir heyecanla beklenen TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu), otomotiv dünyasına damga vuruyor. Nisan ayında teslimat faaliyetlerine başlayan TOGG, kısa sürede büyük başarılara imza attı. Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında toplamda 1.435 aracı sahiplerine ulaştıran şirket, Ağustos ayında gerçek bir rekora imza attı ve 1.965 aracı yeni sahiplerinin ellerine ulaştırdı.

TOGG Teknoloji Kampüsü, bu olağanüstü araçların üretimi için 3.250'den fazla özel personelden oluşan etkileyici bir işgücüne sahiptir. Üretim hatları, 250 son teknoloji robotik teknoloji ile desteklenerek sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. Şirket, ileriye dönük olarak Ekim ayına kadar günlük araç üretimini 160'tan 280'e çıkarma gibi iddialı planlarını hayata geçirmeyi hedefliyor.

TOGG Teknoloji Kampüsü, yıllık üretim kapasitesini 175.000 araç olarak belirlemiş durumda ve bu kapasiteyi artırmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Şirket, yıl sonuna kadar 26.565 T10X daha teslim ederek müşteri taleplerini karşılama konusundaki kararlılığını göstermeyi amaçlıyor. Ancak TOGG'un hedefleri sadece bu modelle sınırlı değil. 2024 yılında, otomobil tutkunlarının merakla beklediği bir sedan modelinin piyasaya sürülmesi bekleniyor.

TOGG, Türkiye'nin otomobil üretimindeki gücünü ve potansiyelini göstermeye devam ediyor. Hem yerli hem de uluslararası pazarda dikkatleri üzerine çeken TOGG, teknolojik yenilikleri ve büyüme stratejileriyle otomotiv dünyasında önemli bir oyuncu olarak kendini kanıtlamaya devam ediyor. Yakın gelecekteki başarılarını heyecanla bekliyoruz.