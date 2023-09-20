TOGG Fiyat Listesi Güncellendi: İşte Yeni Rakamlar!

Türkiye'nin otomobil sektöründeki yıldızı TOGG, yeni fiyatlandırma listesiyle gündeme oturdu. 2023 model araçların anahtar teslim fiyatlarıyla ilgili merak edilenler sonunda aydınlandı. Peki, bu yeni fiyatlandırma müşterilere ne gibi değişiklikler getiriyor? Uzun menzilli versiyondan standart menzile kadar tüm detaylar bu yazıda.

Çift Vardiya Sistemiyle Üretim Kapasitesi Artıyor

Türkiye'nin öncü otomobil girişimi, Anadolu Grubu, BMC, Turkcell, Zorlu Holding ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği TOBB'un eşit ortaklıklarıyla hayata geçirdiği Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu, Gemlik'te bulunan fabrikasında üretim kapasitesini artırıyor. Tek vardiyada 9 saatlik çalışma sisteminden, çift vardiya sistemine geçilerek 18 saate çıkarıldı. Bu değişiklikle beraber Ekim ayına dek günlük araç üretimi 160'dan 280'e yükselecek.

Yeni Fiyatlandırma ve Zamlı Teslimatlar

Togg, yerli pazarda etkileyici bir ivme kazanmaya devam ediyor. 2023 Temmuz ayından itibaren belirlenen fiyatlar; V1 RWD Standart Menzil için 1 milyon 227 bin 500 TL, V2 RWD Standart Menzil için 1 milyon 329 bin 500 TL ve V2 RWD Uzun Menzil için 1 milyon 563 bin 500 TL olarak kaydedildi. Temmuz ayından sonra araç teslimatlarını alan müşteriler bu yeni fiyatlandırmayla satın almalarını gerçekleştirdiler.

Togg'da Yenilikçi Yazılım Güncellemesi

Türkiye'nin otomobili olan Togg, teknolojik olarak da sektördeki diğer dev markalarla yarışıyor. Android Automotive OS işletim sistemini kullanan Togg, yaklaşık 2 ay içerisinde kendi işletim sistemini 14 versiyonla güncelleyecek.

Sürücülere Yeni Özellikler Sunuluyor

Bu yenilikçi işletim sistemiyle Togg sürücüleri, araçlarını park ettiklerinde YouTube uygulamasını rahatça kullanabilecekler. Ayrıca, sürücüler farklı navigasyon uygulamalarını da entegre ederek akıllı cihazları üzerinden erişebilecekler. Akıllı cihazda gerçekleştirilen yazılım güncellemesiyle birlikte, şarj uygulamalarından araç içi elektronik sistemlere kadar bir dizi yeni özellik kullanıcılara sunulacak.

Togg, hem üretim kapasitesindeki artışı hem de yazılım güncellemeleriyle Türk otomobil sektöründeki liderliğini pekiştirmeye devam ediyor. Bu gelişmeler, markanın gelecekteki potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.

TOGG Yeni Fiyat Listesi