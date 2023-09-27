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TOGG Fırtınası İstanbul'u Sardı: Tırlar Dolusu TOGG Piyasaya Sürülecek

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TOGG Fırtınası İstanbul'u Sardı: Tırlar Dolusu TOGG Piyasaya Sürülecek
Türkiye'nin gururu olan yerli otomobil markası TOGG, trafiğe hakimiyetini artırıyor. Özellikle İstanbul sokaklarında, TOGG otomobillerini sıkça görmeye başladık. Yerli marka, Eylül ayı sonuna doğru elektrikli otomobil pazarında yeni rekorlara koşuyor. Yeni model otomobiller, Zeytinburnu deneyim merkezine büyük bir heyecanla getirildi.

Türkiye'nin gururu olan yerli otomobil markası TOGG, trafiğe hakimiyetini artırıyor. Özellikle İstanbul sokaklarında, TOGG otomobillerini sıkça görmeye başladık. Yerli marka, Eylül ayı sonuna doğru elektrikli otomobil pazarında yeni rekorlara koşuyor. Yeni model otomobiller, Zeytinburnu deneyim merkezine büyük bir heyecanla getirildi.

Zeytinburnu Teslimat Merasimi

TOGG otomobilleri, tırlarla İstanbul'a ulaştığında, kameralar bu anı kaçırmadı. Deneyim merkezine yönlendirilen tırların, içinden yeni TOGG otomobilleri indirilerek otoparka alındı.

Bembeyaz TOGG: Pamukkale Modeli

TOGG'un beyaz renkli T10X modellerinin üretimdeki sayısı artarken, Zeytinburnu teslimat noktasında bu beyaz güzellikler öne çıkıyor. Türkiye'nin yerli otomobili olan beyaz renkli Pamukkale modeli, sokaklarda yerini almak için sabırsızlanıyor.

Renk Renk TOGG Modelleri

TOGG, deneyim merkezine getirilen otomobillerin renk çeşitliliğiyle de göz dolduruyor. Togg'un zengin renk paleti, 6 farklı renk seçeneği sunuyor. Kırmızının canlılığını Anadolu modelinde, siyahın asaletini Oltu modelinde, bejin sıcaklığını Kapadokya modelinde, gri tonlarını Kula modelinde ve bembeyaz saflığı Pamukkale modelinde görebilirsiniz.

TOGG'da Satış Rekorları Kırılıyor

TOGG, elektrikli otomobil pazarında adından sıkça söz ettiriyor. Haziran ayı verilerine göre, T10X modeli ile 808 adet satışla elektrikli SUV modelleri arasında liderliğe yükseldi. Temmuz'da 627, Ağustos'ta ise rekor kıran bin 965 adet satışla başarılarına devam ediyor. Eylül ayı için beklentiler ise daha da yüksek.

Türkiye'nin elektrikli otomobil pazarındaki bu yıldızı, TOGG, yenilikleri ve rekorlarıyla geleceğe umutla bakıyor.

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