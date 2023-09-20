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Togg CEO’su Karakaş: TOGG ve Mobilite Ekosisteminin Geleceği

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Togg CEO’su Karakaş: TOGG ve Mobilite Ekosisteminin Geleceği
Mobilite ekosisteminin geleceğini tanımlamada önemli bir oyuncu olan Togg, CEO'su M. Gürcan Karakaş öncülüğünde yeni ufukları keşfetmeye devam ediyor. Kopenhag'da gerçekleştirilen DTW2023 konferansında, Karakaş, “Blok zinciri kodlamacılarından geleneksel OEM tedarikçilere kadar iş ortaklarımızın desteğiyle mobilite sektöründe devrim yaratıyoruz” şeklinde vurgu yaptı.

Mobilite ekosisteminin geleceğini tanımlamada önemli bir oyuncu olan Togg, CEO'su M. Gürcan Karakaş öncülüğünde yeni ufukları keşfetmeye devam ediyor. Kopenhag'da gerçekleştirilen DTW2023 konferansında, Karakaş, “Blok zinciri kodlamacılarından geleneksel OEM tedarikçilere kadar iş ortaklarımızın desteğiyle mobilite sektöründe devrim yaratıyoruz” şeklinde vurgu yaptı.

TM Forum ve TOGG İşbirliği

Telekomünikasyon sektörünün evrenselleşmesine katkıda bulunan TM Forum, DTW 2023'te bir kez daha Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş'ı ağırladı. Karakaş, bu prestijli etkinlikte şirketin öncü çalışmalarını ve vizyonunu dile getirdi. Karakaş, Togg'un TM Forum'da ilk elektrikli akıllı cihaz üreticisi ve mobilite servis sağlayıcısı olmanın gururunu yaşadığını ifade etti.

Otomotiv Sektöründeki Dönüşüm ve TOGG’un Rolü

Otomobilin sadece bir ulaşım aracı olmaktan çıkarak akıllı bir cihaza dönüşümünü yakından takip eden TOGG, bu alanda yapmış olduğu yeniliklerle dikkat çekiyor. Akıllı evlerle, telefonlarla ve diğer cihazlarla entegre olabilen otomobillerin, modern yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmesi, Togg’un stratejik planlamasında önemli bir yere sahip. Karakaş, “Geleneksel ve dijital dünyanın birleşimini sağlayarak, kullanıcı merkezli yaklaşımla geleceğin mobilite çözümlerini tasarlıyoruz” dedi.

TOGG’un Teknolojik Atılımları

TOGG, teknolojik atılımlarıyla sektörde öne çıkıyor. Akıllı cihaz T10X, dijital deneyim platformu Trumore ve temiz enerji çözümleri Trugo ve Siro ile sektörde fark yaratmayı hedefliyor. Karakaş, bu teknolojik çözümlerle sadece bir otomobil üreticisi olmanın ötesine geçerek, sürdürülebilir ve akıllı bir ekosistem oluşturduklarını belirtti.

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