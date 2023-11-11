Tesla'nın Türkiye Fiyatı Belli Oldu! Uygun Fiyatlı Yeni Model Türkiye'de! Yeni Modelin Sırları Açığa Çıktı

Elektrikli otomobil sektöründe lider konumda bulunan Tesla, uygun fiyatlı yeni modeliyle otomobil tutkunlarını heyecanlandırıyor. Artık 1 milyon lira gibi bir bütçeyle lüks ve konforun simgesi Tesla sahibi olmak hayal değil.

Tesla'nın Uygun Fiyatlı Yeni Modeli: Elektrikli Otomobil Piyasasında Devrim

Tesla, elektrikli otomobil piyasasında yeni bir sayfa açıyor. Uygun fiyatlı elektrikli otomobil modeli 'Model 2', sadece 25 bin avroya Avrupa'da satışa sunulacakken, Türkiye'deki fiyatı da cazip koşullarla 1 milyon lira civarında olacak. Bu model, yüksek vergi oranlarına rağmen Türk tüketiciler için erişilebilir bir seçenek oluşturuyor.

ÖTV Dahil Türkiye Fiyatıyla Dikkat Çeken Tesla Modeli

Çinli LK Machinery tarafından üretilen 16.000 ton baskı kuvvetine sahip alüminyum döküm makinesi, Tesla'nın yeni modeli için hayati öneme sahip. Bu makine sayesinde, Tesla'nın 'Model 2'si, hem üretim maliyetlerini düşürüyor hem de aracın hafif ve dayanıklı olmasını sağlıyor. ÖTV dahil 1 milyon TL gibi rekabetçi bir fiyatla Türkiye pazarına sunulan bu model, otomobil severler için cazip bir alternatif oluşturuyor.

Almanya'da Üretilecek Yeni Tesla: Hafiflik ve Maliyet Avantajı

Tesla'nın yeni modeli, özel bir makine ile üretilen tek parça ön ve arka şasi sayesinde hafifliği ile öne çıkıyor. Düşük üretim maliyetleriyle birleşen bu özellik, Tesla'ya rakiplerine karşı önemli bir avantaj sağlıyor. 2024 sonunda tanıtılması planlanan bu model, ilk olarak Çin'deki Giga Shanghai fabrikasında, ardından Almanya'daki Giga Berlin fabrikasında üretilecek. Elon Musk'ın açıkladığı üretim planlarına göre, bu model dünya çapında büyük ilgi görmesi bekleniyor.