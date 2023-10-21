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Tesla'dan Beklenmedik Karar: Elon Musk Fiyatları Değiştirdi!

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Tesla'dan Beklenmedik Karar: Elon Musk Fiyatları Değiştirdi!
Tesla'nın prestijli modeli Model X Plaid, ABD pazarında fiyat artışı gördü. Bu ani değişim, otomobil sektöründe ve tüketiciler arasında büyük bir tartışma yarattı. Peki, Tesla'nın bu kararı arkasında ne gibi sebepler var?

Tesla'nın prestijli modeli Model X Plaid, ABD pazarında fiyat artışı gördü. Bu ani değişim, otomobil sektöründe ve tüketiciler arasında büyük bir tartışma yarattı. Peki, Tesla'nın bu kararı arkasında ne gibi sebepler var?

Tesla Fiyat Artışına Gidiyor

Son dönemde fiyat indirimleriyle gündeme gelen Tesla, şimdi de Model X Plaid için fiyat artışı kararı aldı. Özellikle ABD pazarında büyük ilgi gören bu model, fiyat etiketindeki değişimle tekrar gündemde.

Model X Plaid'in Yeni Fiyatı Ne?

Model X Plaid, daha önce ABD pazarında 89.990 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. Ancak alınan yeni kararla birlikte bu fiyat 94.990 dolara yükseldi. Yani Model X Plaid almayı planlayanlar için 5 bin dolarlık bir artış söz konusu.

Elon Musk'tan Açıklamalar

Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk, fiyat değişikliğinin ardından konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Musk, fiyat indirimleri sayesinde talebi canlı tutmayı başardıklarını belirtirken, yüksek faiz oranlarının otomobillerin satışını olumsuz etkileyebileceği konusunda endişelerini dile getirdi. Özellikle Model Y SUV modeli için fiyat indirimlerine rağmen neredeyse hiçbir değişiklik olmadığına dikkat çekti.

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