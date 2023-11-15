Tesla'dan 1 milyon TL'lik yeni model

Dünya genelinde birçok otomobil kullanıcısının tercihi haline gelen elektrikli araçlar, piyasada önemli bir konuma ulaştı. Elektrikli araç markaları arasında öne çıkan Tesla, heyecan verici bir haberle karşımıza çıkıyor: Yeni otomobili Model 2'nin Türkiye'deki satış fiyatının, vergiler dahil 1 milyon TL bandında olması bekleniyor. Elektrikli araç tutkunları için oldukça heyecan verici olan bu gelişme, otomobil dünyasında önemli bir dönemeç olarak değerlendiriliyor. Model 2, Tesla'nın öncü teknolojilerini daha geniş bir kitleye ulaştırarak sürdürülebilir ulaşımın önündeki engelleri azaltmaya aday görünüyor.

DÜŞÜK MALİYETLİ VE KOMPAKT MODEL

Berlin’de bulunan ve kompakt otomobiller üretilmesi planlanan fabrikayı ziyaret eden Musk, çalışanlarına teşekkür etmek için yaptığı konuşmada düşük maliyetli ve kompakt elektrikli otomobillerinin de haberini verdi.

Adının “Model 2” olacağı iddia edilen düşük maliyetli otomobilin Türkiye’ye vergisiz girişinin ise 21 bin dolar olması bekleniyor. Türkiye’de 160 kw ve altı araçlara yüzde 10 vergi uygulanıyor. Daha yüksek kw’li araçlarda ise vergi oranı yüzde 50’ye çıkıyor. Bu nedenle Tesla Model 2’nin olası fiyatının 1 milyon lira veya daha altında olabileceği belirtiliyor.

Teknoloji yazarı Bilal Akgündüz konuyla ilgili T24’e şunları aktardı: “Elektrikli araç vergi düzenlemelerine göre en iyi ihtimalle 800.000 TL olacağı düşünülen bu araç oldukça rağbet görecek gibi duruyor. Bu fiyatlara günümüzde orta sınıf bir binek otomobil alınabiliyorken 160 kw giriş paketiyle sunulacağı düşünülen “Model 2” epey ses getireceğe benziyor.”