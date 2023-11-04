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Tesla Türkiye'de Büyük İndirime Gitti: Model Y Fiyatlarındaki 400 Bin TL'ye Varan Düşüş

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Tesla Türkiye'de Büyük İndirime Gitti: Model Y Fiyatlarındaki 400 Bin TL'ye Varan Düşüş
Elektrikli otomobil sektörünün dev ismi Tesla, Türkiye pazarında önemli bir fiyat indirimine imza attı. Küresel çapta uyguladığı indirim stratejisi ile dikkat çeken Tesla, bu kez Türkiye'deki otomobil severlere müjdeli bir haber verdi: Model Y serisindeki araçlar için 400 bin Türk Lirası'na varan indirimler yapıldı.

Elektrikli otomobil sektörünün dev ismi Tesla, Türkiye pazarında önemli bir fiyat indirimine imza attı. Küresel çapta uyguladığı indirim stratejisi ile dikkat çeken Tesla, bu kez Türkiye'deki otomobil severlere müjdeli bir haber verdi: Model Y serisindeki araçlar için 400 bin Türk Lirası'na varan indirimler yapıldı. Tesla, fiyat listesini yenilerken bu sefer rotayı Türkiye'ye çevirdi ve elektrikli otomobil hayranları için cazip bir fırsat sundu.

Tesla'nın Stratejik Fiyat Güncellemesi

Marka, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin başta olmak üzere dünya genelinde fiyat politikasında zaman zaman düzenlemeler yapıyor. Bu düzenlemelerin en yeni durağı Türkiye oldu. Model Y serisinde yapılan indirimlerle Tesla, Türkiye'deki potansiyel müşterilerine yönelik çekim gücünü artırmayı hedefliyor. Model Y'nin donanım paketlerine bağlı olarak değişen fiyat skalası, farklı bütçelere ve ihtiyaçlara hitap ediyor.

Elektrikli Araç Piyasasında Rekabet Kızışıyor

Türkiye'nin elektrikli otomobil piyasasında rekabet her geçen gün kızışıyor. Bir yandan yerli otomobil markası Togg'un piyasaya sürülmesiyle birlikte, diğer otomobil üreticileri de fiyat politikalarını yeniden gözden geçirmeye başladı. Fiyat indirimiyle Tesla, bu rekabette gücünü koruma ve piyasa payını artırma niyetini açıkça göstermiş oldu.

Elon Musk'ın Türkiye'ye Olan Yakın İlgisi

Tesla'nın CEO'su ve teknoloji dünyasının öncü isimlerinden Elon Musk'ın Türkiye ile olan ilişkileri de gündemden düşmüyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan sürekli iletişimi ve Türkiye'de bir otomobil fabrikası kuracağı yönündeki iddialar, Musk'ın Türkiye pazarına verdiği önemi gösteriyor.

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Kaynak:Haber Kaynağı

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