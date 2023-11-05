Tesla Model Y'de büyük indirim ! Tesla yılın bombasını patlattı!

Türkiye'de en çok satılan elektrikli modeli olan Model Y'de büyük indirime giden Tesla yeni fiyatları da paylaştı. Bakın Tesla Model Y'nin indirimli fiyatları ne kadar oldu...

431 BİN TL DEV İNDİRİM

Tesla yaptığı kampanya ile Model Y'de 200 bin TL ile 431 bin TL arasında indirime gitti. Söz konusu indirim Tesla'nın dünya çağında yaptığı indirimlerin bir yansıması olarak da değerlendiriliyor.

Model Y Performance Çift Motor Dört Çeker araçlar 2.643.110 TL ile 3.211.373 TL arasında değişen fiyatlarla satışta.