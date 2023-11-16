Suzuki’den Yüzde 0 Faizli Kredili ve Takas Destekli Büyük Yıl Sonu Kampanyası!

Akıllı Hibrit teknolojisi ve üstün arazi yeteneklerine sahip modelleriyle dikkat çeken Suzuki, Swift Hibrit, S-Cross Hibrit, Vitara Hibrit ve Jimny modelleri için aynı anda kullanılabilen kredi ve takas desteği kampanyalarını devreye aldı. Suzuki, kasım ayı boyunca geçerli olan kampanyada, hibrit B hatchback segmentinde 2023 yılının lideri konumunda olan Swift Hibrit modelini satın almak isteyenlere 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkânı ve 70 bin TL’lik takas desteği fırsatı sunuyor. 4x4 B SUV segmentini domine eden Suzuki S-Cross Hibrit modelinde ise kullanıcılar 200 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânından, 100 bin TL’lik takas desteği ile birlikte faydalanabiliyor. Yine aynı segmentin rakipsiz modeli Vitara Hibrit’te 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi ve 80 bin TL takas desteği bulunuyor. Üstün arazi sürüşü yeteneklerine sahip Jimny modelinde 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi, 100 bin TL takas desteği ile birlikte sunuluyor.

Ülkemizde Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen Suzuki, yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenlere kasım ayında özel alım seçenekleri sunmaya devam ediyor. Yıl sonu kampanyalarını kasım ayında başlatan marka, tüm modellerinde, kullanıcıların aynı anda faydalanabileceği avantajlı kredi ve takas desteği fırsatları sunuyor. Sunduğu güçlü güvenlik donanımları, zengin donanım özellikleri ve düşük yakıt tüketimi ile öne çıkan hibrit B hatchback segmentinin lideri Swift Hibrit modeline takas destekli 988 bin TL ve 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle sahip olunabiliyor. Güçlü ve iddialı yeni yüzüyle, akıllı hibrit teknolojisine sahip motor sistemini, yakıt verimliliğini, yüksek performansı, AllGrip 4x4 çekiş sistemini ve en güncel güvenlik donanımları bir arada sunan Suzuki S-Cross Hibrit modeli, kasım ayı boyunca 100.000 TL takas destekli 1.304.000 TL’den başlayan fiyatlarla ve 200 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi avantajıyla yeni sahiplerine kavuşmayı bekliyor. AllGrip 4x4 veya 4x2 çekiş seçenekleriyle tercih edilebilen, standart sunulan güvenlik özellikleriyle segmentinde ön plana çıkan Suzuki Vitara Hibrit, ay boyunca takas destekli 1.244.000 TL’den başlayan fiyatlarla ve 200 bin TL için 12 ay vade ve %0.99 faizli kredi fırsatıyla SUV sevenleri bekliyor. AllGrip teknojisine sahip 4x4 özelliğiyle ön plana çıkan, doğada olduğu kadar şehir içinde de üstün yetenekli Jimny modeline, takas destekli 1.584.000 TL’den başlayan fiyatlarla ve 200 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla sahip olunabiliyor.