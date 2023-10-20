Skoda Superb Kampanyalı Fiyatlarıyla Dikkat Çekiyor! İşte Güncel Fiyat Listesi
Skoda Superb: Alternatifsiz Konfor ve Donanım
D sınıfı sedan otomobil segmentinde, Opel Insignia ve Volkswagen Passat'ın pazardan çekilmesi sonrasında tüketiciler için alternatif bulmak oldukça zorlaşmıştı. Ancak Skoda Superb, bu boşluğu dolduran önemli bir oyuncu olarak karşımıza çıkıyor. Büyük bagaj hacmi, ferah iç mekanı ve üstün donanımıyla Superb, sınıfındaki rakiplerine meydan okuyor.
Skoda Superb'ın Zengin Donanımı
Skoda Superb, zengin donanım seçenekleriyle dikkat çekiyor. Bu da alıcıların ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre birçok seçenek arasından seçim yapabilme özgürlüğü sunuyor. Üstelik ülkemizde rekabetçi fiyatlarla satılan Superb, başlangıç donanımında 150 beygir gücünde 1.5 litrelik TSI benzinli motor ve DSG şanzıman ile geliyor. Bu motor-şanzıman ikilisi hem konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor hem de performans açısından tatmin edici sonuçlar veriyor.
Skoda Superb'ın Güncel Fiyatları
Superb'ın fiyatları, sunduğu özelliklere göre oldukça rekabetçi. İşte Skoda Superb modelinin güncel fiyatları:
- Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - Fiyatı: ₺1.609.900
- Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - Fiyatı: ₺1.784.900
- Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - Fiyatı: ₺2.059.900
- Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - Fiyatı: ₺2.189.900
- L&K Crystal 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - Fiyatı: ₺2.329.900
- L&K Crystal 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 - Fiyatı: ₺3.209.900
- L&K Crystal 2.0 TSI 280 PS DSG 4x4 - Fiyatı: ₺3.269.900
- Combi Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - Fiyatı: ₺2.059.900
- Combi Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - Fiyatı: ₺2.189.900
- Combi Scout 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - Fiyatı: ₺2.314.900
Skoda Superb, geniş iç hacmi, yüksek bagaj kapasitesi ve konforlu sürüşü ile dikkat çekiyor. Sunduğu farklı donanım seçenekleri ve rekabetçi fiyatlarıyla, D sınıfı sedan otomobil arayanlar için önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Superb, Skoda kalitesi ve güvencesiyle Türkiye'de otomobil tutkunlarına sunuluyor