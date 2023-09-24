Skoda Fabia Modelinde İndirim Yaptı! İşte Güncel Skoda Fiyat Listesi..

Skoda Fabia, B HB pazarındaki yerini sağlamlaştırmak ve Clio gibi rakipleriyle rekabet etmek için kampanyalı fiyatlarla dikkat çekiyor. Bu kompakt otomobil, dört farklı seçenekle ülkemizde sunuluyor ve başlangıç fiyatı oldukça rekabetçi.

Aracın temel donanım seviyesi, manuel şanzımanla geliyor, ancak diğer paketlerde DSG şanzıman seçeneği sunuluyor.

Skoda Fabia'nın giriş seviyesinde 95 beygir gücünde 1.0 litrelik TSI benzinli motor bulunuyor. Bu motor, şehir içi ve uzun yolculuklar için uygun bir performans sunuyor. Fabia'nın yol tutuşu ve hızlanması da sınıf standartlarını karşılıyor.

305 litrelik geniş bir bagaj hacmi sunan Fabia, bu özelliğiyle de sınıfının öne çıkanları arasında yer alıyor. Ayrıca, kompakt boyutları ve mükemmel manevra kabiliyeti sayesinde şehir içinde park etmek oldukça kolay.

Şimdi gelin, merak edilen konuya yani fiyatlara göz atalım. Skoda Fabia, Türkiye'de 889.900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

İşte Fabia'nın fiyat listesi:

Elite 1.0 TSI 95 PS Fiyatı: ₺889.900 Elite 1.0 TSI 110 PS DSG Fiyatı: ₺954.900 Premium 1.0 TSI 110 PS DSG Fiyatı: ₺1.079.900 Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Fiyatı: ₺1.279.900

Skoda Fabia, hem uygun fiyatıyla hem de sunduğu performansla kompakt otomobil arayanlar için cazip bir seçenek sunuyor. Clio ve benzeri modellere alternatif arayanlar için Fabia, dikkate değer bir seçenek olabilir.