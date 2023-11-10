Sıfır Otomobil Fiyatlarında Patlama! Hayaller Cep Yakacak Kadar Pahalı! İşte Şaşırtan Rakamlar!

Sıfır Otomobil Arayışında Olanlar, MTV Rakamlarıyla Sarsılıyor! Uzun Biriktirme Sürecinin Ardından Hayaller Ciddi Bir Cep Yüküyle Karşılaşıyor.

TÜİK tarafından açıklanan %58,46'lık yeniden değerleme oranı ile birlikte Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) tutarları da yeniden hesaplandı. 2024 yılından MTV satış oranında en düşük %11,69 en yüksek ise %87,69 olarak artış yapılacak. Peki, sıfır kilometre otomobil için en düşük ne kadar MTV ödemesi yapılacak? İşte sıfır otomobil MTV rakamları…

SIFIR OTOMOBİLDE EN DÜŞÜK MTV NE KADAR OLDU?

Diğer vergi ve harçlarda uygulanan artırma ve azaltma yetkisinde sınırlamaya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, MTV rakamlarında da değişiklik etkisi yarattı. MTV artırma yetkisi %50 ile sınırlı olmakla birlikte Cumhurbaşkanı MTV artış oranı Yeniden Değerleme Oranının %20'sinden az olarak belirleniyor. Bu durumda artış oranı %80 indirim olarak görülüyor.

2024 yılı Cumhurbaşkanı yetkisi doğrultusunda en düşük MTV artış oranı %11,69 olurken en yüksek rakam ise %87,69 olarak belirlendi. MTV vergisi 2018 yılından sonra tescil edilen araçlar için değerine göre farklı kademelerde uygulanmaktadır. Önceden teslimi yapılan araçlarda ise vergilendirme sistemi tek kademeli olarak yapılmaktadır.

Değeri 180.000 TL'yi aşmayan 1-3 yaş arasında ve 1.300 cm3 altındaki araçların MTV tutarı 3.359 TL olurken bu kategoriye giren 16 yaş ve üzeri araçlarda vergi tutarı 347 olmaktadır.

1801 - 2000 cm3 arasındaki değeri 425.000 TL'yi aşmayan ve 1-3 yaşındaki aracın MTV tutarı 17920 TL olurken bu değeri aşmayan araçların vergisi ise 19.554 TL olacak.