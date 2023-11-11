Sıfır Otomobil Alırken Bu Fırsatları Kaçırmayın: 2023 Sonlarına Özel: Kaçırılmayacak Sıfır Otomobil Fırsatları! En Ucuz Arabalar

2023'ün sonlarına yaklaşırken, otomobil sahibi olmayı planlayanların gündeminde güncel fiyatlar büyük bir yer tutuyor. Sıfır otomobil piyasasında indirim ve kampanyaların hız kazandığı bu dönemde, araba satışları ve fiyatları her geçen ay yeni bir rekor kırıyor. Şimdi ise fiyat artışları yavaşlamış durumda ve indirimli kampanya dönemi başlamış bulunmakta.

Hızlanan Teslimat Süreçleri

Bir zamanlar 3-6 aylık beklemelerin yaşandığı otomobil sektöründe, şimdi hemen teslim seçenekleri sunuluyor. Markaların elindeki araç sayısının artması ile piyasa eski günlerine geri dönmeye başladı. İnternet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun sıfır otomobil modelleri de belirlenmeye başlandı.

İMAS'tan Açıklamalar

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, yaptığı açıklamada, sıfır araç piyasasında yaşanan genişlemenin ve Ticaret Bakanlığı'nın piyasa düzeni ile fiyat istikrarına yönelik adımların sektördeki kayıt dışı ticareti azaltacağını ve fiyat dengelerinin pandemi öncesi seviyelere döneceğini belirtti. Ertemel, ayrıca yıl sonunda sıfır araçlarda ciddi indirimler ve kampanyaların düzenleneceğini de ekledi.

Bayilerden İndirim Fırsatları

Bayilerin bünyelerinde sundukları sıfır ya da uygun faiz oranlı kredi imkanları ve yüzde 15’e varan indirimler, özellikle dikkat çekiyor. Banka kredilerinin zorluğu ve yüksek faizleri göz önünde bulundurulduğunda, bayilerin sunduğu bu avantajlı fırsatlar, otomobil almak isteyenler için büyük bir fırsat.

2023 Ekim ve Kasım Ayının En Uygun Sıfır Otomobil Fiyatları