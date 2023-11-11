Sıfır Otomobil Alırken Bu Fırsatları Kaçırmayın: 2023 Sonlarına Özel: Kaçırılmayacak Sıfır Otomobil Fırsatları! En Ucuz Arabalar
2023'ün sonlarına yaklaşırken, otomobil sahibi olmayı planlayanların gündeminde güncel fiyatlar büyük bir yer tutuyor. Sıfır otomobil piyasasında indirim ve kampanyaların hız kazandığı bu dönemde, araba satışları ve fiyatları her geçen ay yeni bir rekor kırıyor. Şimdi ise fiyat artışları yavaşlamış durumda ve indirimli kampanya dönemi başlamış bulunmakta.
Hızlanan Teslimat Süreçleri
Bir zamanlar 3-6 aylık beklemelerin yaşandığı otomobil sektöründe, şimdi hemen teslim seçenekleri sunuluyor. Markaların elindeki araç sayısının artması ile piyasa eski günlerine geri dönmeye başladı. İnternet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun sıfır otomobil modelleri de belirlenmeye başlandı.
İMAS'tan Açıklamalar
İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, yaptığı açıklamada, sıfır araç piyasasında yaşanan genişlemenin ve Ticaret Bakanlığı'nın piyasa düzeni ile fiyat istikrarına yönelik adımların sektördeki kayıt dışı ticareti azaltacağını ve fiyat dengelerinin pandemi öncesi seviyelere döneceğini belirtti. Ertemel, ayrıca yıl sonunda sıfır araçlarda ciddi indirimler ve kampanyaların düzenleneceğini de ekledi.
Bayilerden İndirim Fırsatları
Bayilerin bünyelerinde sundukları sıfır ya da uygun faiz oranlı kredi imkanları ve yüzde 15’e varan indirimler, özellikle dikkat çekiyor. Banka kredilerinin zorluğu ve yüksek faizleri göz önünde bulundurulduğunda, bayilerin sunduğu bu avantajlı fırsatlar, otomobil almak isteyenler için büyük bir fırsat.
2023 Ekim ve Kasım Ayının En Uygun Sıfır Otomobil Fiyatları
- Volkswagen Polo 1.0 80 PS Manuel Impression: 2023 Ekim fiyatı - 922.800 TL
- Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression: 2023 Ekim fiyatı - 1.144.400 TL
- Seat Ibiza 1.0 Evo 80 HP Style: Kasım ayı özel fiyatı - 795.000 TL
- Skoda Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite: 2023 Kasım fiyatı - 914.900 TL
- Citroen C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel: 2023 Kasım fiyatı - 813.000 TL
- Dacia YENİ DUSTER Essential TCe 90 bg: Kasım fiyatı - 899.000 TL
- Fiat EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli: Kasım kampanyalı fiyatı - 777.900 TL
- Ford Yeni Fiesta Style Hatchback 1.1L Ti-VCT 75 PS 5 İleri Manuel Benzin: Kasım kampanyalı fiyatı - 852.500 TL
- Hyundai Yeni i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel: Kasım fiyatı - 725.000 TL.
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