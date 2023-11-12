Sıfır Kilometre Renault Clio 200.000 TL'den Başlayan Fiyatlarla! Kasım Kampanyası ve Fırsatlar

Türkiye’de sıfır kilometre otomobil piyasasında dikkat çeken fiyatlar göze çarpıyor. Otomobil şirketleri, düzenledikleri araç kampanyalarıyla müşterilere birbirinden avantajlı fırsatlar sunuyor. Bu kampanyalardan yararlananlar, sıfır araç sahibi olmanın cazip koşullarının keyfini sürüyorlar.



Renault Clio'ya Özel Kasım Kampanyası!

Renault'un en çok tercih edilen modellerinden biri olan Renault Clio için duyurulan araç kampanyası büyük ilgi görüyor. Şirket, bu otomobilin otomatik vitesli versiyonu için ÖTV'siz fiyat açıkladı. Bu kampanya kapsamında, 2023 model Renault Clio'yu otomatik vitesle 515.500 TL'ye satın alabilirsiniz. ÖTV eklenmediği takdirde, bu aracın fiyatı 1 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor. Ancak ÖTV muafiyeti, belirli şartları yerine getirebilen müşteriler için geçerli. Devletin ÖTV'siz otomobil hakkını sağladığı kişiler, bu fırsattan yararlanarak Renault Clio'yu daha uygun bir fiyatla satın alabiliyorlar. Bu imkanın temel şartı ise yüzde 90 ve üzerinde engelli olmaktır. Bu kriteri karşılayamayan kişiler, engelli olmasalar bile ÖTV muafiyeti hakkını elde edemezler.

Kredi Desteği ve Özel Ödeme Koşulları!

Renault Clio almak isteyen müşterilere bir diğer avantaj da kredi desteğidir. Başvuruları değerlendirilen müşteriler, 200.000 TL'lik krediyi 12 ay vade ve aylık yüzde 1,99 faiz oranıyla kullanabilirler. Bu krediye bağlı olarak ödenecek aylık taksit tutarı 19.600 TL olarak belirlenmiştir.

Peşin Ödeme Kampanyasıyla Ekstra Avantajlar!

Sıfır kilometre otomobil sahibi olmak genellikle büyük ödemeleri gerektirir. Ancak duyurulan kampanyalar, özel müşterilere özel fırsatlar sunmaktadır. ÖTV muafiyetiyle sıfır kilometre otomobil alma hakkına sahip olanlar, Renault Clio'yu 515.500 TL'ye satın alabilirler. Bu müşteriler, firmanın sunduğu 200.000 TL kredi desteğini kullanarak peşin olarak sadece 315.500 TL ödeme yaparlar. Bu parayı nakit olarak ödeyenler ise kalan tutarı krediyle karşılayarak aylık taksitlerle ödemeyi tercih edebilirler. Bu sayede sıfır kilometre otomobil sahibi olmak daha da kolaylaşıyor.