Sıfır Kilometre Araçlarda Büyük İndirimler Başladı! Öyle ki Şimdi Al Bir Yıl Sonra Öde Bile Var

Sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler için inanılmaz fırsatlar sunuluyor. Artık sıfır araçları beklemek zorunda değilsiniz; çünkü şimdi, peynir ekmek gibi satılan kampanyalarla dolu. Kuyruklar tarih oldu, stokların eritilmesi için markalar harekete geçti. İşte bu heyecan verici kampanyaların detayları...

Son yıllarda otomobil sektörü büyük bir değişim geçirdi. Dünya genelinde yaşanan çip krizi ve artan stoklar geride kaldı. Artık markalar, stokları azaltmak için sıfır araçlarda çeşitli kampanyalar sunuyorlar. Ancak, sektör uzmanları asıl sürprizi 2024 yılında bekliyorlar. İşte tüm ayrıntılar...

Markaların Yeni Kampanyaları

Döviz kurlarındaki artış ve enflasyon, birçok kişinin paralarını otomobillere yatırmasına neden oldu. Sıfır otomobiller artık yatırım aracı olarak öne çıkıyor ve yılın ilk yarısında satış rekorları kırıyor. Ancak, bayiler sıfır araç sıkıntısı çekiyor ve araç almak isteyenler uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyordu. Yükselen araç fiyatlarına karşı yeni kararlar alındı.

Bakanlık, al-sat işiyle uğraşanların piyasadan çekilmesine karar verdi ve gerçek alıcıların önünü açtı. Bu, alım gücünün düşmesine yol açtı ve talepte bir düşüş yaşandı. İşte bu noktada markalar devreye girdi ve kampanyaları başlattı.

Talepler Azalıyor

Bakanlık kararlarının ardından al-sat işi yapan kişilerin piyasadan çekilmesi, taleplerin daralmasına yol açtı. Hızla azalan talep, kredi erişim sorunları ve alım gücündeki düşüşle birlikte araç fiyatlarına yansıdı.

Ekim ayında satışların 100 bin seviyelerine çıkması bekleniyor, ancak filo satışlarının etkisi olacak gibi görünüyor. Sıfır kilometre araçlardaki talep azalması, 2024 yılında daha da belirgin hale gelebilir. Uzmanlar, 2024 yılında taleplerde %30'luk bir azalmanın sürpriz olmayacağını öngörüyor.

Bu Kampanyaları Kaçırmayın

Taleplerin azalmasıyla birlikte piyasada birbirinden cazip kampanyalar başladı. Finansman kampanyaları, stokların artmasını engellemeyi amaçlıyor ve satışları artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda, peşin ödeme indirimi veya katkı payı içeren kredi fırsatları sunuluyor. Birçok firma, kredi, takas desteği ve nakit indirim gibi kampanyalar düzenliyor.

Sıfır araç alacaklara sunulan kampanyalar arasında "Sıfır Faiz," "Şimdi al, 6 ay sonra ödemeye başla," "Şimdi al, mayıs ayında ödemeye başla" ve "ÖTV muafiyetli araçlar" gibi birçok seçenek bulunuyor. Sıfır araç kampanyaları, 180 bin TL'ye kadar çeşitli avantajlar sunuyor.