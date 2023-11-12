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Renault'un Kasım Ayı Kampanyasını Gören Bayiye Akın Etmeden Duramıyor! İşte Detaylar

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Renault'un Kasım Ayı Kampanyasını Gören Bayiye Akın Etmeden Duramıyor! İşte Detaylar
Renault'un son kampanyasıyla sıfır kilometre Renault Megane Sedan Joy 1.3 Tce EDC 140 bg modeline ÖTV muafiyeti avantajıyla sahip olun! Kasım sonuna kadar sürecek bu özel fırsatla, 561.500 TL'ye sıfır aracınızı alın. Engelli vatandaşlar için geçerli olan bu kampanya ile araç fiyatları neredeyse yarı yarıya ucuzluyor.

Otomobil piyasasında firmalar, sıfır kilometre araç satışlarını artırmak için çeşitli stratejiler denemekteler. Fiyatları yükseltmek yerine, indirimler ve özel fırsatlarla müşterilerin dikkatini çekmeye çalışan firma sayısı artıyor. Renault, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetli satışlara yeni bir bakış açısı getirerek bu trende katılıyor.

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İlgi Görmeyen ÖTV Muafiyeti

Son iki yılda, firmalar ÖTV muafiyetli satışlara pek ilgi göstermemişlerdi. Hatta çoğu otomobil şirketi, müşterilere bu avantajı sunmak için çeşitli zorluklar çıkarmıştı. Aynı dönemde tedarik sorunları da yaşanıyordu ve firmaların satışla ilgili sıkıntıları bulunmuyordu. Ancak tedarik sorunları aşıldıktan sonra araç satışları düşünce, ÖTV muafiyeti hakkı olanlar için çeşitli kampanyalar başlatıldı.

Yeni Kampanya: Renault Megane Sedan ÖTV'siz Fiyatla!

Renault, öne çıkan modellerinden Megane Sedan için ÖTV'siz bir kampanya başlattı. ÖTV muafiyeti hakkı olanlar, Renault Megane Sedan Joy 1.3 Tce EDC 140 bg versiyon otomobili özel bir fiyatla satın alabiliyorlar. Bu özel kampanya kapsamında müşteriler, 561.500 TL ödeyerek sıfır kilometre Renault Megane Sedan sahibi olma fırsatını yakalıyorlar. Kampanya, Kasım ayı sonuna kadar devam edecek ve müşterilere ek avantajlar sunulacağı bildirildi.

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Kimler Yararlanabilir?

ÖTV muafiyeti, sıfır kilometre araç satın almak isteyen herkesin ilgisini çekiyor ve bu avantajdan yararlanmak isteniyor. Ancak devlet, bu hakkı tüm vatandaşlara vermiyor. Sadece yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar, muafiyet belgesi ile ÖTV ödemeden sıfır kilometre araç satın alabiliyorlar. Bu sayede araç fiyatları neredeyse yarı yarıya düşerek daha erişilebilir hale geliyor.

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