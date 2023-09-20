Renault'dan Sıfır Kilometre Otomobiller İçin Takas ve Kredi Avantajı!

Sıfır kilometre otomobil sahibi olmayı hayal edenler için eylül ayının getirdiği avantajları mercek altına alıyoruz. Renault, müşterilerine takas desteğiyle birlikte cazip kredi seçenekleri sunarak ön plana çıkıyor.

Eylül ayında sıfır kilometre araç almayı planlayan otomobil tutkunları, avantajlı fırsatlar peşinde koşuyor. Renault, bu ay içerisinde potansiyel müşterilere oldukça cazip tekliflerle geliyor.

Otomobil Piyasasında Son Durum

Otomobil piyasası, küresel zorluklar ve ülkemizdeki tedarik sorunları nedeniyle birçok kişi için zorluk yaratıyor. Stokçuluk faaliyetleri de vatandaşların yeni araç almasını güçleştiriyor. Bakanlıkça alınan yeni tedbirler sayesinde bu sorunlar bir miktar hafifletildi. Bu arada, otomobil firmaları, satışlarını artırmak ve müşterilere ekonomik destek sağlamak adına cazip kampanyalar sunmaya devam ediyor. Son dönemde, otomobil almayı düşünenlerin ilgisini en çok çeken markalardan biri Renault oldu.

Renault'dan 50 Bin Lira Takas Desteği

Renault, hem yeni bir otomobil almak isteyenlere hem de mevcut araçlarını en yeni Renault modelleriyle değiştirmek isteyenlere fırsatlar sunuyor. Eylül ayı kampanyası kapsamında, Renault'nun bazı modelleri için 50 bin lira takas indirimi sağlanıyor. Özellikle 2023 model Captur, Austral ve Koleos modelleri için geçerli olan bu indirim, otomobil alıcıları için büyük bir avantaj.

Renault'dan 250 Bin Lira Kredi İmkanı

Eylül ayının bir diğer cazip kampanyası ise kredi imkanları üzerine. Renault, tüm modeller için geçerli olan bu kampanyada, bireysel alıcılara Renault Finans aracılığıyla 250 bin lira kredi teklif ediyor. Bu kredi için 12 aylık vade seçeneği sunuluyor ve faiz oranı %3,78 olarak belirlendi. Bu kampanya sayesinde, aylık taksitler 28,070 TL'den başlıyor. Renault'nun fiyatları 813 bin liradan başlayarak, hibrit modellerde 1.308,000 TL'ye kadar çıkıyor.

Sonuç

Renault'nun eylül ayında sunduğu bu fırsatlar, otomobil almayı planlayanlar için oldukça cazip. Hem takas desteği hem de kredi imkanları ile Renault, müşterilerinin yanında olduğunu bir kez daha gösteriyor. Sıfır kilometre bir Renault sahibi olmayı düşünenler için bu ay, fırsatların tam zamanı.