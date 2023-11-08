Renault ve Dacia'dan kasım kampanyası

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renault, sınırlı sayıdaki 2023 model Megane Sedan'ın otomatik vitesli versiyonlarını ÖTV muafiyetli fiyat avantajıyla sunuyor.

Ekimde binek otomobil pazarında en çok satan model olan yeni Renault Clio, tüm kampanyalara ek olarak 200 bin TL kredi, 12 ay vade ve yüzde 1,99 faiz fırsatıyla kullanıcılarını bekliyor.

Renault SUV ailesinde de fırsatlar kasımda devam ediyor. Yeni Renault Austral, 100 bin TL takas indirimi veya 300 bin TL kredi 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz avantajıyla sunulurken, Koleos'a 140 bin TL'ye varan fiyat indirimi veya 250 bin TL 12 ay yüzde 1,39 faiz avantajıyla sahip olunabiliyor.