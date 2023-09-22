Renault Bu Modelinde Yılın İndirimi Yaptı! Bu Fiyata SUV Model Yok!

Renault'un etkileyici crossover modeli Captur, Türkiye pazarında üç farklı donanım seçeneği ile dikkat çekiyor. Captur, şık tasarımı ve sunduğu üstün özellikler ile sürücülerin ilgisini çekiyor. Başlangıç fiyatı olarak 1.308.000 TL'den başlayan cazip fiyatlarla satışa sunulan Captur, SUV segmentinde öne çıkan bir seçenek haline geldi.

Captur'un giriş paketi, güçlü bir performans sunan 1.3 litrelik motoruyla dikkat çekiyor. Bu motor, 140 beygir gücü üretiyor ve tam otomatik bir şanzıman ile birleştirilmiş durumda. Bu kombinasyon, sürücülere hem güçlü bir performans hem de konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. Şehir içi ve şehir dışı yolculuklarda başarılı bir denge sağlıyor.

Ayrıca Captur, geniş bir bagaj hacmi sunarak kullanıcıların günlük ihtiyaçlarını rahatça karşılayabiliyor. Bu özellik, alışveriş yaparken, tatil için bagaj hazırlarken veya spor ekipmanlarını taşırken büyük bir avantaj sağlıyor. Geniş iç mekanıyla da dikkat çeken Captur, sürücülere ve yolcularına ferah bir atmosfer sunuyor.

Türkiye'de üç farklı donanım seçeneği ile sunulan Renault Captur, her türlü sürüş ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanmış durumda. Bu seçenekler arasında farklı konfor ve teknoloji özellikleri sunuluyor, böylece kullanıcılar ihtiyaçlarına en uygun modeli seçebiliyorlar.

İŞTE RENAULT CAPTUR'UN FİYAT LİSTESİ:

Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg Fiyatı: 1.308.000 ₺

Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg Fiyatı: 1.362.900 ₺

R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155 bg Fiyatı: 1.495.000 ₺



Renault Captur, cazip fiyatları ve özellikleriyle SUV arayanların dikkatini çekiyor. Bu fırsatı kaçırmamak için Renault bayilerine başvurabilirsiniz.