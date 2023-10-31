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PEUGEOT'dan Elektrikli Devrim: Yeni Ticari Araç Serisi Tanıtıldı! Elektrikli Sürüş Deneyiminin Zirvesi!

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PEUGEOT'dan Elektrikli Devrim: Yeni Ticari Araç Serisi Tanıtıldı! Elektrikli Sürüş Deneyiminin Zirvesi!
PEUGEOT, hafif ticari araç sektöründe dev bir adım atarak ürün yelpazesini tamamen elektrikli modellere genişletiyor. Öne çıkan yeni E-PARTNER, E-EXPERT ve E-BOXER modelleri ile PEUGEOT, elektrikli araç sektöründeki iddiasını güçlendiriyor. Estetik tasarım, günlük yaşamı kolaylaştıran teknolojik yenilikler ve konforla birleşen bu araçlar, sürücülere tamamen elektrikli bir deneyim sunuyor.
PEUGEOT'dan Elektrikli Devrim: Yeni Ticari Araç Serisi Tanıtıldı! Elektrikli Sürüş Deneyiminin Zirvesi! 1 14

PEUGEOT E-PARTNER: Yenilenen Tasarımı ve Teknolojisiyle Öne Çıkıyor!

E-PARTNER, sadece tasarımıyla değil, aynı zamanda sunduğu 0 emisyonlu sürüş menzili, sürüş konforu ve ısı pompası gibi özellikleriyle de dikkat çekiyor. 2025 yılında Avrupa elektrikli van pazarında önemli bir yer alması beklenen bu model, 330 km'ye kadar sürüş menzili ile öne çıkıyor. Bataryanın araç zeminine yerleştirilmesi sayesinde iç mekan genişliği ve kullanılabilir hacimde avantaj sağlanırken, 780 kg taşıma ve 750 kg çekme kapasitesiyle segmentinde lider konumda.

PEUGEOT'dan Elektrikli Devrim: Yeni Ticari Araç Serisi Tanıtıldı! Elektrikli Sürüş Deneyiminin Zirvesi! 2 24

PEUGEOT E-PARTNER: 330 km Menzil ile Sınırları Zorluyor!

Yenilenen E-PARTNER, 100 kW (136 HP) güç ve 270 Nm tork üreten elektrikli motoruyla dikkat çekiyor. Üç farklı sürüş modu, sürücülere istedikleri sürüş deneyimini sunuyor. Bu modeller, performans ve menzil dengesini korurken, yolcu konforunu artıran ısı pompası gibi yeniliklere sahip.

PEUGEOT'dan Elektrikli Devrim: Yeni Ticari Araç Serisi Tanıtıldı! Elektrikli Sürüş Deneyiminin Zirvesi! 3 34

PEUGEOT E-PARTNER: Geniş Model Yelpazesiyle Her İhtiyaca Cevap!

E-PARTNER, iki farklı gövde seçeneği ve koltuk düzeniyle geliyor. PEUGEOT, benzinli ve dizel motor seçeneklerini de unutmadı; geniş bir PARTNER yelpazesi sunuyor. İçten yanmalı motorlu modellerde de aynı tasarım ve özellikler korunarak, sürücülerin beklentilerine tam anlamıyla cevap veriliyor.

PEUGEOT'dan Elektrikli Devrim: Yeni Ticari Araç Serisi Tanıtıldı! Elektrikli Sürüş Deneyiminin Zirvesi! 4 44

PEUGEOT E-EXPERT: Şehir İçi ve Uzun Yolda 350 km Elektrikli Menzil!

E-EXPERT modeli, 100 kW (136 HP) güç üreten motoruyla segmentinde iddialı. Maksimum 130 km/s hızla yüksek performans sunarken, farklı batarya seçenekleriyle de 350 km'ye kadar sürüş menzili vaat ediyor. Yenilikçi rejeneratif fren sistemi sayesinde enerji tasarrufu sağlanırken, menzili optimize ediyor.