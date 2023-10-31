PEUGEOT'dan Elektrikli Devrim: Yeni Ticari Araç Serisi Tanıtıldı! Elektrikli Sürüş Deneyiminin Zirvesi!
PEUGEOT'dan Elektrikli Devrim: Yeni Ticari Araç Serisi Tanıtıldı! Elektrikli Sürüş Deneyiminin Zirvesi!
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PEUGEOT, hafif ticari araç sektöründe dev bir adım atarak ürün yelpazesini tamamen elektrikli modellere genişletiyor. Öne çıkan yeni E-PARTNER, E-EXPERT ve E-BOXER modelleri ile PEUGEOT, elektrikli araç sektöründeki iddiasını güçlendiriyor. Estetik tasarım, günlük yaşamı kolaylaştıran teknolojik yenilikler ve konforla birleşen bu araçlar, sürücülere tamamen elektrikli bir deneyim sunuyor.