PEUGEOT'dan Elektrikli Devrim: Yeni Ticari Araç Serisi Tanıtıldı! Elektrikli Sürüş Deneyiminin Zirvesi!

PEUGEOT E-PARTNER: Yenilenen Tasarımı ve Teknolojisiyle Öne Çıkıyor!

E-PARTNER, sadece tasarımıyla değil, aynı zamanda sunduğu 0 emisyonlu sürüş menzili, sürüş konforu ve ısı pompası gibi özellikleriyle de dikkat çekiyor. 2025 yılında Avrupa elektrikli van pazarında önemli bir yer alması beklenen bu model, 330 km'ye kadar sürüş menzili ile öne çıkıyor. Bataryanın araç zeminine yerleştirilmesi sayesinde iç mekan genişliği ve kullanılabilir hacimde avantaj sağlanırken, 780 kg taşıma ve 750 kg çekme kapasitesiyle segmentinde lider konumda.