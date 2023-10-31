Peugeot 3008 2024’te yollarda ! Elektrikli versiyonu gözleri kamaştırdı !

Elektrikli araba almak isteyenlere harika haber! Peugeot 3008 elektrikli versiyonuyla geliyor! Seçenekler arasında ön plana çıkacak bir model!

8 SANİYEDE 100 KM HIZA ULAŞIYOR

Peugeot'un son modeli, 3008, iki farklı menzil seçeneğiyle tüketicilere sunuluyor. Uzun menzilli versiyon 230 HP gücünde iken, diğeri 210 HP güç ve 343 Nm tork üretiyor. Bu hızlı SUV modeli, 100 km/s hıza sadece 8.7 saniyede çıkabiliyor.

Ayrıca, Peugeot'un iddialı hibrit seçeneği de dikkat çekiyor. Yeni nesil 136 HP PureTech benzinli motor, bir elektromotor ve 6 ileri çift kavramalı elektrikli şanzıman, 48V HYBRID sistemiyle birleşerek üstün bir performans sunuyor. Bu teknoloji, düşük motor devirlerinde ekstra tork sağlayarak yakıt tüketimini yüzde 15'e kadar azaltıyor.

ARAÇ UYARI SİSTEMİYLE GÜVENLİ SÜRÜŞ

Hibrit sistemle donatılan bu C segmenti SUV modeli, şehir içi sürüşlerinde sürüş süresinin yarısından fazlasını 0 emisyonlu elektrik modunda geçirebiliyor. Ayrıca, yeni AVAS (Akustik Araç Uyarı Sistemi) ile aracın yaklaştığını, yaya ve bisikletlilere hissettiriyor.

2024’TE SATIŞA SUNULACAK

Yeni PEUGEOT E-3008 modeli, sadece Fransa’daki Sochaux Fabrikası’nda üretilecek ve Şubat 2024’ten itibaren kademeli olarak Avrupa pazarlarında satışa sunulacak. İki donanım seviyesi olan "Allure" ve "GT" modelleri için üç farklı ek opsiyon paketi bulunacak.

Tamamen elektrikli motor seçeneklerinin yanı sıra, pazarda hibrit motor seçeneği de sunulacak. Bu araç, farklı kullanıcı gereksinimlerini karşılamak üzere 3 farklı 0 emisyonlu tamamen elektrikli motor seçeneğiyle tüketicilere sunulacak. 157 kW güç üreten seçenek yüzde 10 ÖTV dilimine girecek. Yeni Peugeot 3008, sürdürülebilir teknolojisi ve zengin donanım seçenekleriyle dikkat çekiyor.