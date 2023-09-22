Özel Plaka almak sandığınız kadar zor değil. Kimler Özel Plaka alabilir ?

“Plaka değişikliği nasıl yapılır?”, “Plaka değişikliği için gerekli şartlar nelerdir?”, “Plaka değişikliği için hangi belgelere ihtiyaç vardır?”, “Nereden randevu almak gerekir?”, “Ücreti ne kadardır?”, tüm detaylar haberimizde.

Plaka Değiştirme İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Plaka değiştirmek için yapmanız gerekenler şunlar:

İkinci el otomobil satın almış olmanız veya ikamet değişikliği yapmanız,

Araç sahibinin ya da kanuni temsilcisinin müracaat etmesi,

Otomobilin MTV borcunun olmaması,

Aracınızın muayenelerini yaptırmış olmanız gerekiyor.

Otomobilinizin plaka değişikliği için MTV borcu sorgulamasını Gelir İdaresi Başkanlığının resmi web sitesinden yapabilirsiniz. Aynı şekilde otomobilin geçerli bir muayenesi olup olmadığını da yetkili muayene kuruluşu olan TÜVTÜRK’ün sitesine girerek kontrol edebilirsiniz.

Plaka Değiştirme İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Plakanızı yeniletebilmek için aşağıda sıralanan evrakları almanız gerekir.

Nüfus cüzdanı

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesi

Aracın eski trafik belgeleri ve plakaları

Noter satışı veya geçici tescil belgesinin aslı ve fotokopisi

Şoförler Odasından alınan nakil dosyası

Plaka Değiştirme Zorunlu mu?

Otomobil satın aldığınızda plaka değişikliği yapmak zorunda değilsiniz. Hatta yaşadığınız şehirden farklı bir şehirden otomobil satın aldığınızda da plaka değiştirme zorunluluğunuz yoktur. Plaka yenileme ve değiştirme işlemi, plaka standart dışı veya kurallara aykırı değilse zorunlu değildir.

Plaka Değiştirme Süresi Ne Kadar?

Aracın satış süreci tamamlandıktan sonra plaka değişimini 30 gün içinde yapmanız gerekir. Bir aylık sürede işlem yapmamanız halinde plakanızı değiştirmeniz mümkün olmaz.

Plaka Yenileme Nedir?

Plaka yenileme, plaka değiştirmeden farklı bir işlemdir. Otomobilinizin plakası yıprandığında ya da hasar gördüğünden plakanızı, plaka bilgileriniz değişmeden yenileyebilirsiniz.

Plaka Yenileme Nasıl Yapılır?

Öncelikle gerekli belgeleri tamamlamalısınız. Ardından notere giderek yenileme işlemini başlatmanız gerekir. Son olarak Şoförler Odasına bağlı plaka basım merkezlerinde plakanızı bastırabilir ve aracınıza monte edebilirsiniz.

Plaka Yenileme İçin Gerekli Evraklar

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Araç ruhsatı ve fotokopisi

Eski plakalar

Özel Plaka Hakkında Merak Edilenler

Plakalar normal şartlarda alınan ilin kodu ile bazı harf ve rakamlardan oluşur. Ancak bazı sürücüler, kendi isim ve soyisimlerinin baş harfleri gibi özel ifadeleri plakaya ekletmek isteyebiliyor.

Özel Plaka Nasıl Alınır?

Aracınızın, sizin belirlediğiniz harflerden oluşan ve “özel plaka” denilen plakalara sahip olmasını istiyorsanız öncelikle istediğiniz plaka adresinde ikamet edip etmediğinize bakılıyor.

Yani 34 kodlu bir plaka alabilmeniz için İstanbul’da ikamet etmeniz lazım. Almak istediğiniz plakanın daha önce alınıp alınmadığı bilgisine de noter aracılığı ile ulaşmanız gerekiyor.

Özel Plakanın Farkı Nedir?

Özel olarak harf ve rakam seçilmesi dışında normal plaka değişikliği veya yenileme işlemleri ile özel plakalar arasında büyük bir fark yoktur. Kullanıma açık herhangi bir plaka kolayca alınabilir.