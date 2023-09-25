Otomotivde 'Normalleşme' Ne Zaman Başlayacak? Honda Türkiye'den İpucu!

Honda Türkiye'nin Deneyimli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, otomotiv sektöründeki mevcut durum ve gelecek projeksiyonları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kılıçer, otomotiv pazarının bu yıl 1 milyon araç satışına ulaşabileceğini, bu hedefin biraz aşağıda kalabileceğini ifade etti. Ayrıca, "Gelecekteki performansımızı etkileyecek birkaç önemli faktör var: Döviz kurları, kredi erişilebilirliği, olası yeni arz şokları ve elbette fiyat ve kredi koşulları," dedi.

Otomotiv Artık Yatırım Aracı Değil: Talep Tamamen İhtiyaca Yönelik

Kılıçer, otomotiv sektörünün son dönemlerde yatırım amaçlı kullanılmaktan çıktığını ve tamamen ihtiyaca yönelik taleplerle şekillendiğini belirtti. "Bu eğilim, otomotiv araçlarının değiştirme sıklığını da etkilemekte. Türkiye'de bu oran markadan markaya değişse de, ortalama 3,5-4 yılken, şimdi 5 yıl veya daha fazla olmaya başladı," diye ekledi.

Sipariş İptalleri ve Bekleyen Müşteriler

Bazı otomobil modelleri için sipariş iptallerinin olduğunu ve uzun süre bekleyen ya da yatırım olarak düşünen müşterilerin artık satın almaktan vazgeçtiklerini belirten Kılıçer, ayrıca çeşitli indirim kampanyalarının da müşterilere sunulduğunu kaydetti.

Merkez Bankası'nın Rolü: Piyasa Öngörülebilirliği

Bülent Kılıçer, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aldığı önlemlerin otomotiv sektörüne olumlu yansıdığını ve piyasa öngörülebilirliğini artırdığını söyledi. "Döviz kurları artık daha stabil ve gelecek adımlar tahmin edilebilir hale geldi. Bu, hem konut hem de otomotiv piyasasını olumlu etkiliyor," şeklinde konuştu.

Gelecekte 'Normalleşme' Süreci

Kılıçer, gelecekteki dönemlerde de çeşitli kampanyaların devam edeceğini ifade etti. "Döviz kurları ve enflasyon tahminleri bu şekilde sürerse, 'normalleşme' sürecinin 2024 ve hatta 2025 yıllarında da devam etmesini bekliyorum," dedi.

İkinci El Otomotiv Piyasası: Fiyat Düşüşü ve Kampanyalar

Sıfır araçlardaki kampanyaların ikinci el otomotiv piyasasını da olumlu etkileyeceğini ve fiyatların düşeceğini belirten Kılıçer, "İkinci el araç fiyatları da ciddi bir düşüş yaşadı. Özellikle yıl sonuna doğru ve 2024'ün başlarında devam edecek kampanyalarla, bu durumun sürmesini bekliyorum," dedi.

Otomotiv sektörü ve Türkiye ekonomisi için çeşitli belirsizlikler olsa da, Bülent Kılıçer'in analizleri ve öngörüleri, bu alandaki geleceğe dair umutlu bir tablo çiziyor. Fiyatlar, döviz kurları ve kredi koşullarının otomotiv sektörünü etkileyeceği bu dönemde, Kılıçer'in açıklamaları önemli bir rehber niteliği taşıyor.