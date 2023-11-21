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Otomerkezi.net CEO’su Karakaş: “Otomotiv Sektörü Magazin Konusu Haline Getirilmemeli”

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Otomerkezi.net CEO’su Karakaş: “Otomotiv Sektörü Magazin Konusu Haline Getirilmemeli”
Ülkemizin kurumsal ikinci el şirketlerinden Otomerkezi.net otomobil pazarıyla ilgili olarak gündeme gelen son haberlere ilişkin tüketicilere önemli uyarılarda bulundu

Sektörün parçası olmayan birçok kişinin pazar gerçeklerinden uzak görüşler verdiğine değinen Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “Ekonomist veya uzman olarak nitelendirilen birçok kişi, şu tarihte araç fiyatları düşecek veya yükselecek şeklinde spekülatif görüşler vermeye devam ediyor. Popülerlik kazanmak veya okunma-izlenme elde etmek adına şu anda otomotiv sektörü büyük bir bilgi kirliliğine mahkûm ediliyor. Bu durumu üzüntüyle karşılıyoruz. Tıpkı ikinci el araç fiyatlarını düşürecek 700 bin araç yedieminde bekliyor veya son günlerde haberlere yansıyan ikinci el satıcılarının elinde araçlar kaldı, mecbur kiralamaya başladılar şeklindeki hiçbir haber gerçeği yansıtmamaktadır. Önemle altını çiziyoruz. Sağlıksız ve dayanağı bulunmayan haberlere tüketicimizin itibar etmemesini tavsiye ediyoruz. 40 yıllık sektör birikimi olan bir şirket olarak söyleyebiliriz ki otomobil fiyatlarında nokta atışı, tarih vererek marjinal bir düşüş veya artıştan bahsetmek hiçbir zaman mümkün değildir. Tüketicilerimiz, eğer akıllarında bir araç varsa ertelemeden fiyat/performans olarak mantıklı buldukları otomobili satın alabilirler.” dedi.

İkinci elin merkezi Otomerkezi.net, otomobil pazarının nihai durumuyla ilgili olarak aydınlatıcı bilgiler paylaştı. Yakın zamanda ikinci el ve sıfır kilometre araç konusunun tekrar gündeme gelmesiyle birlikte yoğun bir bilgi kirliliğinin var olduğunu aktaran Otomerkezi.net CEO’su, tüketicileri uyardı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Otomotiv
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