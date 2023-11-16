Opel O Modelini 519.000 TL'ye Düşürdü! O Model Resmen Dip Fiyatı Gördü

Türkiye otomobil piyasası, 2023'ün sonlarına yaklaşırken oldukça dinamik bir dönemden geçiyor. Otomobil firmaları, yıl sonunda stoklarını azaltma stratejilerini hayata geçirerek çeşitli kampanyalara başvuruyorlar. 2024 model araçlar için siparişleri alan şirketler, aynı zamanda 2023 model stoklarını hızla tüketmeye odaklanıyorlar. Bu durum, yeni bir araç düşünenlerin oldukça avantajlı çıkmasını sağlıyor.

Binek Otomobillerden Hafif Ticari Araçlara Yöneliş

Sıfır kilometre otomobil almak ve günlük ihtiyaçları karşılamak isteyenlerin tercihleri, artık klasik binek otomobillerden uzaklaşıyor. Donanım seviyelerine göre en uygun binek otomobilin fiyatı bile 1 Milyon TL'yi aşmış durumda. Daha düşük fiyatlı araçlar elbette bulunsa da, boş donanıma sahip olmaları nedeniyle tercih edilmiyorlar. Fiyat endişesi yaşayanlar ise araç ihtiyaçlarını hafif ticari araçlarla karşılamaya başladılar. Bu araçlar daha uygun fiyatlarla satılıyor ve ayrıca kalabalık aileler için ideal bir tercih olabiliyor. Hafif ticari araçlar, günlük araç ihtiyacını karşılamada herhangi bir olumsuz durum yaşatmıyor, bu nedenle tercih edilme oranları artıyor. Otomobil firmaları da bu trende uyum sağlamak adına önemli kampanyalar ve fiyat politikaları geliştiriyorlar.

Opel Combo Cargo: Fırsatlarla Dolu Bir Seçenek

Opel Combo Cargo, Opel kalitesinden ödün vermek istemeyen ancak yüksek bütçeye sahip olmayanlar için önemli bir alternatif sunuyor. Kasım ayında açıklanan fiyatı 715.900 TL olan bu araç, oldukça makul bir seçenek olarak öne çıkıyor. Kasım ayında herhangi bir fiyat artışı yaşanmamış olması, araç alıcıları için olumlu bir durum oluşturuyor. Opel Combo Cargo, Ekim ayı fiyat listesi üzerinden satışa devam ediyor.

Opel Combo Cargo satın almak isteyenlere özel bir kredi sürprizi de bulunuyor. 200.000 TL'ye kadar kredi desteği, 12 ay vadeli ve aylık yüzde 1,99 faiz oranıyla sunuluyor. Bu kredi desteğinden faydalananlar, peşin 519.900 TL ödeyerek sıfır araç sahibi olabiliyorlar. Kredinin geri ödemesi ise ayrıca aydan aya düzenleniyor. Opel, uygun fiyat ve avantajlı kredi seçenekleriyle Combo Cargo modelini tercih edenlere cazip bir fırsat sunuyor.