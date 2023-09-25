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Opel Mokka Eylül 2023 Fiyat Listesini Yayınladı! Sudan Ucuz

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Opel Mokka Eylül 2023 Fiyat Listesini Yayınladı! Sudan Ucuz
İnsanlar doğayı keşfetmek ve seyahat etmekten keyif alır. Doğanın güzellikleri her zaman büyüleyici olmuştur. Dağların zirvesine tırmanmak, deniz kenarında dinlenmek veya ormanlarda yürüyüş yapmak, yaşamın tadını çıkarmak için harika yollar sunar. Seyahat etmek, yeni kültürleri deneyimlemek ve unutulmaz anılar biriktirmek için bir fırsattır.

Opel Mokka, şimdi kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Nakit ödeme seçeneği ile Mokka'da 100 bin liralık indirim kampanyası başladı. İşte Eylül 2023'e özel Opel Mokka güncel fiyat listesi...

Opel Mokka Eylül 2023 Güncel Fiyatları ve Modelleri

Mokka'yı tercih edenler için cazip fiyatlarla karşınızdayız. İşte Opel Mokka'nın Eylül 2023 güncel fiyatları ve modelleri:

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1.2 130 HP Benzin AT8 Elegance

  • Fiyat: 1.415.900 TL

1.2 130 HP Benzin AT8 GS

  • Fiyat: 1.537.900 TL

1.2 130 HP Benzin AT8 GS Nakit İndirimli Fiyatı

  • Fiyat: 1.427.000 TL

1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate

  • Fiyat: 1.630.900 TL

1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate Nakit İndirimli Fiyatı

  • Fiyat: 1.522.000 TL

Elektrikli Mokka 100 kW Ultimate

  • Fiyat: 1.493.900 TL

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Opel Mokka, şık tasarımı ve güçlü performansıyla dikkat çekiyor. Eğer bir SUV arıyorsanız ve tasarruflu bir seçenek istiyorsanız, 1.2 130 HP benzinli modeller tam size göre. Ayrıca nakit ödeme seçeneği ile bu modellerde indirimlerden faydalanabilirsiniz.

Eğer çevre dostu bir araç istiyorsanız, Elektrikli Mokka tam size göre. Hem çevreye duyarlı hem de şehir içi sürüşlerde son derece pratik olan bu modeli tercih ederek hem çevrenize katkı sağlayabilir hem de şık bir araca sahip olabilirsiniz.

Opel Mokka'nın geniş model seçenekleri ile her ihtiyaca uygun bir araç bulmak mümkün. Eylül 2023 kampanyası ile birlikte bu araçlara çok daha uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Unutmayın, bu fırsatları kaçırmayın!

Kaynak:Haber Kaynağı

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