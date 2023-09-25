Opel Mokka Eylül 2023 Fiyat Listesini Yayınladı! Sudan Ucuz

Opel Mokka, şimdi kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Nakit ödeme seçeneği ile Mokka'da 100 bin liralık indirim kampanyası başladı. İşte Eylül 2023'e özel Opel Mokka güncel fiyat listesi...

Opel Mokka Eylül 2023 Güncel Fiyatları ve Modelleri

Mokka'yı tercih edenler için cazip fiyatlarla karşınızdayız. İşte Opel Mokka'nın Eylül 2023 güncel fiyatları ve modelleri:





1.2 130 HP Benzin AT8 Elegance

Fiyat: 1.415.900 TL

1.2 130 HP Benzin AT8 GS

Fiyat: 1.537.900 TL

1.2 130 HP Benzin AT8 GS Nakit İndirimli Fiyatı

Fiyat: 1.427.000 TL

1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate

Fiyat: 1.630.900 TL

1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate Nakit İndirimli Fiyatı

Fiyat: 1.522.000 TL

Elektrikli Mokka 100 kW Ultimate

Fiyat: 1.493.900 TL





Opel Mokka, şık tasarımı ve güçlü performansıyla dikkat çekiyor. Eğer bir SUV arıyorsanız ve tasarruflu bir seçenek istiyorsanız, 1.2 130 HP benzinli modeller tam size göre. Ayrıca nakit ödeme seçeneği ile bu modellerde indirimlerden faydalanabilirsiniz.

Eğer çevre dostu bir araç istiyorsanız, Elektrikli Mokka tam size göre. Hem çevreye duyarlı hem de şehir içi sürüşlerde son derece pratik olan bu modeli tercih ederek hem çevrenize katkı sağlayabilir hem de şık bir araca sahip olabilirsiniz.

Opel Mokka'nın geniş model seçenekleri ile her ihtiyaca uygun bir araç bulmak mümkün. Eylül 2023 kampanyası ile birlikte bu araçlara çok daha uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Unutmayın, bu fırsatları kaçırmayın!