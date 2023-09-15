Opel Eylül Ayı İçin Özel İndirim Yaptı! Opel Astra Fiyatı Yüzde 20 Düştü..

Opel, Türkiye'deki otomobil tutkunlarını sevindirecek bir haberle geliyor. Astra modelinin Eylül 2023 fiyat listesi açıklandı ve bu listeyle birlikte Opel, Astra tutkunlarına güzel bir sürpriz yapmış oldu. Eylül ayının otomobil fiyatları açısından yükseldiği bir dönemde Opel, Astra modelinin fiyatlarını Ağustos listesiyle aynı tutarak büyük bir avantaj sunuyor.

Opel Astra, Türkiye'deki otomobilseverler tarafından oldukça sevilen ve tercih edilen bir model olarak öne çıkıyor. Bu nedenle Astra'nın fiyatlarının sabit kalması, otomobil tutkunlarını memnun ediyor. Peki, Opel Astra'nın Eylül 2023 fiyat listesinde hangi versiyonlar yer alıyor?

Opel Yeni Astra Eylül Fiyat Listesi:

1.2 130 HP Benzin MT6 Edition: 1.239.900 TL

1.2 130 HP Benzin AT8 Edition: 1.397.900 TL

1.2 130 HP Benzin AT8 Elegance: 1.541.900 TL

1.2 130 HP Benzin AT8 GS: 1.674.900 TL

1.5 130 HP Dizel AT8 Edition: 1.488.900 TL

Opel Astra'nın Eylül fiyatlarıyla birlikte sunulan versiyonlar bu şekilde sıralanıyor. Astra'nın geniş donanım seçenekleri ve farklı motor seçenekleri, her türlü sürücü beklentisini karşılamak için tasarlanmış durumda.

Ayrıca, opsiyonlar da tercih edenler için farklı seçenekler sunuyor. Metalik renk seçeneği tüm donanımlar için 15.254 TL, siyah tavan opsiyonu ise Elegance versiyonunda 7.627 TL olarak belirlenmiş.

Opel'in bu fırsatlarını kaçırmamak için ideal fiyatlar ve yüksek donanımlı araçlar sizleri bekliyor. Opel Astra, tutkunlarını ve yeni müşterilerini memnun edecek bir seçenek olarak Eylül ayına damgasını vuruyor. Bu avantajlı fiyatlar ve donanım seçenekleriyle Opel Astra, Türkiye'nin otomobil tercihlerinde önemli bir rol oynamaya devam ediyor.