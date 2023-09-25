Opel Corsa Yeni Tasarımıyla Rakiplerine Göz Dağı Verdi! "En İyi Tasarım" Ödülünü Ele Aldı

Almanya ve İngiltere'de 2021 ve 2022 yıllarında "sınıfının en çok satan otomobili" unvanını elinde bulunduran Opel Corsa, bu yıl düzenlenen "autonis" ödüllerinde "En İyi Yeni Tasarım" ödülüne layık görüldü. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Opel Corsa'nın tasarımı, bağımsız jüriler tarafından özenle seçildi.





Tasarımın Sırrı: Opel Vizör ve Dijital Kokpit

Yeni Corsa'nın ön cephesi ve tamamen dijital kokpiti, 14 bin 507 dergi okurundan oluşan bağımsız jüri tarafından büyük bir titizlikle değerlendirildi. Bu incelemeler sonucunda, Corsa'nın rakiplerine göre önde olduğu ve "sınıfının en çok satan otomobili" unvanını hak ettiği bir kez daha kanıtlandı. Şimşek logolu markanın "B Segmenti Otomobil" kategorisindeki bu başarısı, yüzde 53,7 oy yoğunluğuyla taçlandı. Bu ödül, Opel'in "autonis" tasarım ödülünü üst üste ikinci kez kazanmasıyla birlikte gelmiştir. Toplamda 105 adayın yarıştığı bu kategoride Corsa, tasarımıyla öne çıkmıştır.

Elektrikli Geçişte Önemli Bir Adım

Opel İletişim Başkanı Harald Hamprecht, Stuttgart'ta düzenlenen ödül töreninde Auto Motor & Sport Test ve Teknoloji Başkanı Jens Dralle'den ödülü kabul etti. Hamprecht, "Yeni Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı cesur ve minimalist. Bu otomobil, günlük kullanım pratikliğini sürüş keyfiyle mükemmel bir şekilde bir araya getiriyor ve duygusal bir deneyim sunuyor. Ayrıca, tamamen elektrikle çalışıyor olması, Opel'in elektrikli araçlara geçiş hamlesine büyük bir ivme kazandırıyor. Opel olarak bu sonuçtan son derece memnunuz." şeklinde konuştu.

Opel Corsa, hem sınıfının lideri hem de şık tasarımıyla öne çıkarak "En İyi Yeni Tasarım" ödülünü kazanmıştır. Bu ödül, Opel'in mükemmel tasarım anlayışını bir kez daha kanıtlamıştır.