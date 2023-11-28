Opel Corsa Aralık Ayına 200.000 TL İndirim İle Giriyor! Fiyatı Gören Duyan Soluğu Bayide Alıyor

Opel, Yenilenen Corsa modeliyle birlikte yepyeni bir kampanya başlatıyor. Hem fiyat avantajları hem de dikkat çeken dış tasarımıyla Opel Corsa, otomobil sahibi olmak isteyen herkesi cezbetmeye hazır. İşte detaylar...

Yenilenen Corsa: Fiyatı ve Kampanyasıyla Göz Dolduruyor

Opel Corsa, sıfır otomobil piyasasındaki durgunluğa rağmen dikkat çekici fiyatı ve cazip kampanyasıyla öne çıkıyor. Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tedbirler sonrasında bayilerin sunduğu indirim ve kampanyalar arasında Opel'in dev kampanyası ön plana çıkıyor.

Herkesi Opel Corsa Sahibi Yapacak Dev Kampanya

Opel, Yenilenen Corsa modeliyle başlattığı kampanyayla büyük ilgi topluyor. Modelin dikkat çeken tasarımı, hem elektrikli hem de içten yanmalı motor seçenekleriyle müşterilere hitap ediyor. Opel Corsa, Kasım 2023 fiyat listesini açıkladı ve resmi web sitesindeki fiyatlar, indirim değerindeki kampanyalarla birleşerek dikkat çekiyor.

Dikkat Çeken Başlangıç Fiyatı

Yenilenen Opel Corsa, şaşırtıcı derecede düşük başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor. Sadece 880.900 TL'ye satışa sunulan Corsa, sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Opel, hem benzinli hem de elektrikli modelleriyle uygun fiyatlarla dev kampanyasını duyuruyor.

200 Bin TL Değerindeki Kampanya

Opel Corsa benzinli modellerinde, 200 bin TL'ye kadar 12 ay süreyle yüzde 0.99 faiz oranıyla kredi imkanı sunuyor. Aynı avantaj, elektrikli modellerde de geçerli olup, ek olarak elektrikli Corsa alımlarında 20 bin TL değerindeki Eşarj kartı da hediye ediliyor. Opel, bu kampanyasıyla müşterilerine tam 200 bin TL değerinde avantaj sağlıyor.

Kampanya Geniş Kapsamlı!

Opel'in bu kampanyası sadece Corsa modelini kapsamıyor; birçok modelde geçerli. Kredi fırsatları ise modele göre değişiklik gösteriyor. Detaylı inceleme için Opel web sitesini ziyaret edebilirsiniz.





Opel Corsa Fiyat Listesi - Kasım 2023

1.2 75 HP Benzin MT Edition: 880.900 TL

1.2 100 HP Benzin AT8 Edition: 1.008.900 TL

1.2 100 HP Benzin AT8 GS: 1.068.900 TL

1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate: 1.191.900 TL

100 kW Elektrik GS: 1.175.900 TL

Opel Corsa, fiyatları ve kampanyasıyla otomobil tutkunlarını heyecanlandırıyor. Kaçırılmayacak fırsatlar için şimdi Opel'in resmi web sitesini ziyaret edin!