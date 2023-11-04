Opel Astra Sahibi Olmanın Tam Zamanı: Cazip Kredi Paketleri Sizi Bekliyor!

Opel Türkiye, otomotiv dünyasında yaşanan dinamik değişimlere ayak uydurarak, kasım ayı boyunca hem binek hem de hafif ticari araçları için müşterilerine kaçırılmayacak finansman fırsatları sunuyor. Bu özel teklifler, alıcıların ilgisini çekecek düşük faiz oranları ve uzun vadeli kredi imkânları ile destekleniyor.

Yeni Opel Corsa’da Avantajlı Kredi Seçenekleri

Yenilenen yüzüyle Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapan yeni Opel Corsa, 200 bin TL kredi kullanımına yönelik 12 aylık vade ve sadece yüzde 0,99 faiz oranı sunuyor. Bu imkân, otomobilseverlerin en yeni Opel modellerine ulaşmasını kolaylaştırıyor.

Opel Astra’da Her Zevke Uygun Kredi Paketleri

Opel Astra, manuel ve otomatik şanzıman seçenekleriyle farklı kullanıcı tercihlerine hitap ediyor. Edition donanım seviyesi için sağlanan 200 bin TL kredi, 12 aylık vade ve yüzde 0,99 gibi cazip bir faiz oranı ile birleşiyor. Üst donanım seviyeleri Elegance ve GS için ise 300 bin TL'ye kadar finansman desteği veriliyor. Bu finansman seçenekleri, Astra'nın geniş kullanıcı kitlesine ulaşmasını sağlayacak şekilde kurgulanmıştır.

Crossland ve Crossland X Modellerinde Özel Teklifler

Opel'in beğenilen SUV modelleri Crossland ve Crossland X, Elegance donanımıyla sunulan 250 bin TL'lik kredi ve yüzde 1,99 faiz oranının yanı sıra, Teknoloji Paketi gibi ek hediyeleriyle alıcıların karşısına çıkıyor. "ÖTV Muaf" fırsatıyla sunulan Essential paket ise daha avantajlı bir fiyatlandırma ile dikkat çekiyor.

Opel Mokka’da Dinamik Finansman Koşulları

Yenilikçi tasarımıyla öne çıkan Opel Mokka, GS ve Ultimate donanım seviyelerinde 300 bin TL'ye kadar finansman, 12 ay vade ve yüzde 0,99 gibi cazip bir faiz oranı ile satışa sunuluyor. Bu, modelin pazardaki rekabetçi konumunu daha da güçlendiriyor.

Opel Grandland'da Takas Desteği ve Online Avantajlar

Opel'in amiral gemisi Grandland, Ultimate donanımda sunulan 100 bin TL'lik takas desteği ve 1.5 130 HP AT8 GS versiyonuna özel online satış avantajları ile alıcılarına cazip seçenekler sunuyor. Bu fırsatlar, Grandland'ın lüks ve konfor arayan kullanıcılar için vazgeçilmez bir seçenek haline gelmesini sağlıyor.

Elektrikli Opel Modelleri ile Çevreci Avantajlar

2024 vizyonu çerçevesinde tamamen elektrikli modellere geçiş yapmaya hazırlanan Opel, şimdiden müşterilerine online rezervasyon sistemleri üzerinden avantajlı elektrikli araç teklifleri sunuyor. Corsa Elektrik, Mokka Elektrik ve Astra Elektrik gibi modellerde sunulan düşük faizli krediler ve E-şarj kartı hediyeleri gibi çevreci avantajlar, markanın sürdürülebilir mobiliteye verdiği önemi gösteriyor.

Opel'in Hafif Ticari Araçlarda KOBİ'lere Özel İmkanları

Hafif ticari araç segmentinde ise Opel, KOBİ'ler için tasarlanmış özel kredi seçenekleri sunarak rekabetçi bir avantaj sağlıyor. Yeni Zafira Life, Combo Life, Combo Cargo, Vivaro Cargo ve Vivaro City Van modelleri, düşük faiz oranları ve uzun vadeli kredi imkânları ile işletmelerin ihtiyaçlarına cevap veriyor.