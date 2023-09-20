Nissan Qashqai Yeni Fiyat Listesi Açıklandı! Nissan Qashqai İndirim Geldi..

C-SUV segmentinin önde gelen temsilcilerinden biri olan Nissan Qashqai, şık tasarımı ve zengin özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu etkileyici model, Türkiye pazarında sunulan yedi farklı seçenekle tüketicilere sunuluyor ve hem şehir içi hem de şehir dışı sürüşler için ideal bir tercih olarak öne çıkıyor. İşte Nissan Qashqai'nin detayları ve fiyatları:

Nissan Qashqai'nin başlangıç fiyatı 1.429.100 TL'den başlıyor. Bu rekabetçi fiyat, aracın geniş özellik yelpazesiyle birleştiğinde, fiyat-performans açısından oldukça cazip bir seçenek sunuyor.

Baz donanım seviyesinde yer alan Qashqai, 1.3 litrelik benzinli motorla güçlendirilmiş durumda. Bu motor 158 beygir güç üretiyor ve hem güçlü bir performans hem de yakıt ekonomisi sunuyor. Ayrıca, sürüş kontrolünü elinizde tutmanızı sağlayan manuel şanzıman seçeneği de bulunuyor.

Nissan Qashqai, 401 litrelik geniş bir bagaj hacmi sunarak günlük kullanımın yanı sıra hafta sonu kaçamakları ve uzun yolculuklar için de yeterli depolama alanı sunuyor. Bagajın genişliği ve kullanışlılığı, pratik bir kullanım deneyimi sunuyor.

Qashqai'nin dikkat çeken özelliklerinden biri de tasarımı. Yenilenen dış tasarımı, sportif ve modern bir görünüm sunarken, iç mekandaki konfor ve teknoloji özellikleri de göz dolduruyor. Geniş bir dokunmatik ekran, yüksek kaliteli malzeme kullanımı ve sürücü destek sistemleri gibi özellikler, sürüş deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Türkiye pazarındaki başarısıyla dikkat çeken Nissan Qashqai, C-SUV segmentindeki rekabeti artırıyor. Hem şehir içi hem de şehir dışı kullanım için uygun olan bu model, şık tasarımı, geniş iç mekanı ve güçlü motor seçenekleriyle tüketicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

İşte Nissan Qashqai'nin Fiyat Listesi: