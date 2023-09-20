Mercedes-Benz Kamyonlarda Eylül Ayı Özel Finans Kampanyası

Eylül ayı boyunca, Mercedes-Benz kamyon ve çekici almayı düşünen kurumsal müşterilere muhteşem bir teklif var! Mercedes-Benz, tüm kamyon ve çekici modellerinde yüzde 4.67'den başlayan cazip faiz oranları sunarak sizi yeni bir araç sahibi yapmak istiyor.

Mercedes-Benz Kamyon ve Çekici Finans Kampanyası Nedir?

Mercedes-Benz'in Eylül ayına özel düzenlediği bu finans kampanyası, kurumsal müşterilere yüksek kaliteli kamyon ve çekicilerini uygun faiz oranlarıyla satın alma şansı tanıyor. Yüzde 4.67 gibi rekabetçi bir faiz oranıyla, hayalinizdeki Mercedes-Benz kamyon veya çekiciyi edinebilirsiniz.

Actros ve Arocs Modelleri için Finansman Seçenekleri:

Kredi Miktarı: 2.500.000 TL 12 Ay Vade: Aylık 280.530 TL, Toplam 3.366.366 TL, Faiz Oranı %4,67 24 Ay Vade: Aylık 186.921 TL, Toplam 4.486.099 TL, Faiz Oranı %5,07

Kredi Miktarı: 3.000.000 TL 12 Ay Vade: Aylık 339.040 TL, Toplam 4.068.475 TL, Faiz Oranı %4,79 24 Ay Vade: Aylık 225.885 TL, Toplam 5.421.236 TL, Faiz Oranı %5,14

Kredi Miktarı: 3.500.000 TL 12 Ay Vade: Aylık 397.655 TL, Toplam 4.771.865 TL, Faiz Oranı %4,88 24 Ay Vade: Aylık 264.853 TL, Toplam 6.356.460 TL, Faiz Oranı %5,19



Atego Kamyon Modelleri için Finansman Seçenekleri:

Kredi Miktarı: 1.500.000 TL 12 Ay Vade: Aylık 170.424 TL, Toplam 2.045.085 TL, Faiz Oranı %4,88 24 Ay Vade: Aylık 113.508 TL, Toplam 2.724.197 TL, Faiz Oranı %5,19



Not: Bu finansman seçeneklerindeki faiz oranları 14.09.2023 ile 30.09.2023 tarihleri arasında geçerlidir. Ancak, Mercedes-Benz Kamyon Finansman, piyasa koşullarına bağlı olarak faiz oranlarında değişiklik yapma ve kampanyayı dilediği zaman sonlandırma hakkını saklı tutar.