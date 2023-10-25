Mercedes-Benz GenH2 kamyon, sıvı hidrojen yakıtıyla tek dolumla 1000 kilometre rekorunu kırdı

Dünyanın en büyük ticari araç üreticilerinden Daimler Truck, hidrojen yakıt hücresi teknolojisinin uzun mesafe kara yolu taşımacılığında sıfır karbon hedefine ulaşmada sürdürülebilir bir çözüm olacağını kanıtladı. Prototip araç olarak geliştirilen ve kamuya açık kara yollarında trafiğe çıkma onayı alan Mercedes-Benz GenH2 kamyon, sıvı hidrojen yakıtıyla tek dolumla 1.047 km mesafe kat ederek test sürüşünü tamamladı.

“cellcentric” tarafından sağlanan yakıt hücresi sistemiyle çalışan ve sıvı hidrojen yakıt deposu sistemiyle donatılan Mercedes-Benz GenH2 kamyon, gerçek yol koşullarında ve 40 ton toplam brüt ağırlıkla tamamen yüklü bir şekilde hiç karbon salımı yapmadan test sürüşünü başarıyla geçti.

İkili strateji: Hidrojen ve batarya teknolojisiyle çalışan araçlar

Daimler Truck, Paris İklim Anlaşması’nı imzalayan şirketlerden biri olarak bu konudaki sorumlulukları yerine getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Şirket, 2039 yılına kadar küresel pazarlarda ulaşım faaliyetleri için karbon nötr yeni araçları pazara sunmayı hedefliyor. Elektrik bataryasıyla çalışan kamyonlar, uygun mesafelerde ve şarj seçenekleriyle planlanabilir güzergâhlarda düzenli uygulamaya dayanan dağıtım taşımacılığı ile uzun mesafeli taşımacılık faaliyetleri için ideal seçim olarak görülüyor. Bununla birlikte hidrojen yakıtına dayalı sürüş sistemleri, özellikle ağır hizmet taşımacılığı ve uzun mesafeli taşımacılık alanlarında daha esnek ve zorlu uygulamalar için daha iyi bir çözüm olarak değerlendiriliyor. Daimler Truck, bu enerji talebinin hızlı ve en uygun maliyetle karşılanması için her iki teknolojinin de etkin kullanımıyla mümkün olabileceğine inanıyor. Bu nedenle hidrojen yakıtıyla ve bataryayla çalışan araçlarla tutarlı ikili stratejiyi takip ediyor. Daimler Truck, ilk yakıt hücreli kamyonları önümüzdeki yıllarda müşterilere test ettirmeyi planlıyor. Mercedes-Benz GenH2 kamyonların seri üretim modellerinin ise bulunduğumuz on yılın ikinci yarısında tanıtılması planlanıyor.