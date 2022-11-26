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Mazda CX-5’e Teknoloji Dopingi!

Japon otomobil üreticisi Mazda'nın kompakt crossover SUV sınıfında konumlanan ve ilk günden bu yana dünya çapında 3 milyonu aşkın satış rakamına ulaşan CX-5 modeli, tazelenmiş görünümü ve yüksek güvenlik donanımlarıyla Türkiye'de satışa sunulmaya devam ediyor.

OTOMOTİV 26.11.2022, 14:25 26.11.2022, 14:30
Mazda CX-5’e Teknoloji Dopingi!

Power Sense, Power Sense Plus ve Power Sense Sport olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle yollara çıkan KODO tasarım felsefesinin güçlü temsilcisi Mazda CX-5, 2,0 litrelik 165 HP gücündeki benzinli motor, 6 ileri vitesli otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş kombinasyonuyla dikkat çekiyor.

Kompakt crossover SUV sınıfının önemli temsilcilerinden Mazda CX-5, makyajlı versiyonuyla ülkemizde satışa sunulmaya devam ediyor. İlk kez 2012 yılında ülkemiz yollarıyla buluşan ve ikinci nesliyle tasarım, kalite, güvenlik teknolojileriyle premium sınıfta yeni bir referans noktası haline gelen CX-5, makyajla birlikte yeni far teknolojisine ve tasarımına kavuşurken; daha geniş, daha hızlı ve daha yüksek çözünürlüklü yeni 10,25 inçlik multimedya ekranıyla donatılıyor. Gaz tepkisi ve vites geçiş hızları iyileştirilen kompakt SUV, Power Sense, Power Sense Plus ve Power Sense Sport donanım paketleriyle, 1 milyon 413 bin 180 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Siyah, beyaz veya kahverengi Nappa deri döşemelerle satın alınabilen CX-5'in Power Sense Sport donanımı ön ve arka tampon dekorları, radyatör ızgarası çerçevesi ile dış dikiz aynalarında kullanılan parlak siyah detaylarıyla diğer modellerden ayrışıyor. Yenilikçi i-Activsense güvenlik asistanlarının hayat bulduğu makyajlı CX-5'te 2.0 litre hacminde, 165 HP güç üreten ve 13;0:1 gibi dikkat çekici sıkıştırma oranına sahip Skyactiv-G benzinli motor, 6 ileri vitesli otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemi görev alıyor.

Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
#otomotiv #Sıfır Araç #sıfır araba #mazda
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