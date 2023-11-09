Maserati, gecenin gizeminden ilham alan MC20 Notte’yi tanıttı

Maserati, süper spor otomobili MC20'nin sınırlı sayıdaki ilk üretimi MC20 Notte'yi tanıttı. MC20 Notte, Maserati ailesine pistte yarışmak ve üstün bir performans sergilemek için katıldı. Spor otomobilin tanıtım filminde Maserati global marka elçisi David Beckham, Maserati referans sürücüsü ve marka ile GT1 Dünya Şampiyonluğunu paylaşan Andrea Bertolini rol alıyor. Maserati'nin her an öne çıkan cesur ruhunun bir parçası MC20 Notte, markanın katılacağı efsanevi yarışlarda yarışacak.

Trident'in süper otomobil köklerine dönüşünü simgeleyen MC20; sportifliği ve lüksü birleştirerek, Notte sürümü ile yarış ruhuna daha da yaklaşıyor. Dünya genelinde 50 adet üretilen MC20 Notte, tasarım ilhamını karanlığın mistik ve yoğun gücünden alıyor. MC20 Notte, olağanüstü V6 Nettuno motorlu performansını estetik tasarımla birleştiriyor.

Maserati Fuoriserie ekibi, Maserati referans sürücüsü ve marka ile GT1 Dünya Şampiyonu olan Andrea Bertolini ile iş birliği çerçevesinde MC20 Notte'nin gövdesini geliştirdi. MC20 Notte’nin dışı parlak siyahtan manyetik mat “nero essenza” rengine büründü ve pist avcısı Bertolini'nin “Midas dokunuşu” sayesinde karanlıkta parlayan bir yıldıza dönüştü. Yan logolarda bulunan Trident amblemi ve Maserati imzası gümüşten mat beyaz altın rengiyle Maserati’nin motor sporları anılarını yeniden canlandırdı.

MC20 Notte’de yola yapışmış olan 20 inç mat siyah kuş kafesi tekerlekler, mat beyaz altın renkli detaylara sahip, fren kaliperleri ise siyah. Süper spor otomobilin iç tasarımında, sarı dikişli Alcantara siyah/gri 6 spor koltuk bulunuyor. Otomobilde, unutulmaz Trident başlıklarının yanı sıra Alcantara spor direksiyonu karbon fiber eklemeleri göze çarpıyor. İki başlık arasına, MC20 Notte’yi kutlayan özel bir metal plaka ve 'UNA DI 50' (50'nin biri) imzası dikkat çekiyor.

Klaus Busse: “MC20'nin Fuoriserie sınırlı üretimi spor otomobil koleksiyoncuları ve yarış tutkunlarına ithaf edilmiştir.” Maserati tasarım şefi Klaus Busse, süper spor otomobili MC20 için “MC20 Notte; yarışın heyecanını ve gecenin çekiciliğini bir araya getirerek, gizemli gece dünyasını, yüksek performansı ve İtalyan zarafetini kutluyor. "Fuoriserie" İtalyanca'da "özel olarak üretilmiş" anlamına geliyor. Trident'in özelleştirme programıyla bezeli MC20'nin Fuoriserie sınırlı üretimi spor otomobil koleksiyoncuları ve yarış tutkunlarına ithaf edilmiştir.” diyor.

David Beckham ve Andrea Bertolini MC20 Notte filminde buluştu!

Maserati global marka elçisi ve MC20 hayranı David Beckham ve Andrea Bertolini Maserati MC20 Notte’yi kutlamak için yaratılan filmde rol aldı. Film, Beckham'ın büyüleyici MC20'sinin şehirde ve pistte gecenin içinden geçen yeni bir yarış otomobiline dönüştüğü etkileyici anlardan oluşuyor.

Maserati, Trident üyeleri için özel bir ön izlemenin ardından MC20 Notte’yi dünya çapında satışa sunuyor. Maserati, MC20 Notte’nin heyecanını yaşamak ve bu özel modeli deneyimlemek için Maserati tutkunlarını pist sürüşü deneyime davet ediyor.