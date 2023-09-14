Leapmotor Münih Otomobil Fuarında Yeni SUV Modeli C10’u Tanıttı

Çinli elektrikli araç üreticisi Leapmotor, Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen IAA otomobil fuarında SUV modeli C10’u tanıttı. Yeni nesil akıllı teknolojileri kullanımını sağlayan Leap 3.0 tasarımı ile desteklenen elektrikli SUV C10, şirketin ilk küresel otomobil modeli de olacak.

Teknoloji odaklı akıllı elektrikli araç üreticisi Leapmotor, Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen IAA otomobil fuarında küresel standartlara uygun olarak yapılmış modeli olan C 10’u tanıttı. Elektrikli hatchback T03 modeli ile otomobil pazarına giriş yapan Leapmotor, yeni Leap 3.0 tasarımı ile desteklenen ve LIDAR VE NVIDIA Orin-X çip ile segmentendeki en gelişmiş akıllı sürüş özelliklerine sahip olacak olan C 10 modeli ile küresel pazara açılacak.

Yeni nesil akıllı teknolojilere kullanımını sağlayan Leap 3.0 tasarımı ayrıca aracın menzilini uzatırken, güvenliğini ve performansını da güçlendirdi. Şaseye entegre batarya sistemi CTC 2.0 ile menzili daha uzayan Leapmotor C10 modelinin performansında da önemli bir artış olacak.

C10 modeli ile küresel pazara açılan Leapmotor önümüzdeki iki yıl içinde Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Amerika pazarları için 5 farklı model piyasaya sürerek pazara iddialı bir giriş yapacak.