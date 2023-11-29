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Kia EV9, ‘2024 Yılın Otomobili’ ödülü finalisti

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Kia EV9, ‘2024 Yılın Otomobili’ ödülü finalisti
Kia’nın 563 km menzile ve ultra hızlı şarj özelliğine sahip tamamen elektrikli SUV’u Kia EV9, otomotiv dünyasının en prestijli ödüllerinden Car Of The Year – Yılın Otomobili (COTY) finalisti oldu.

Kia EV9, 2024 Avrupa’da Yılın Otomobili (COTY) finalisti oldu. 28 adet araç arasından seçilen yedi finalist, 22 ülkeden 59 COTY jürisi tarafından belirlendi. COTY’nin kazananı 26 Şubat Pazartesi günü Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı’nda açıklanacak.

Çok sayıda ödül kazanan elektrikli Kia EV6 gibi, tamamen elektrikli Kia EV9 da özel E-GMP platformunda temelleniyor. İlk yedi koltuklu elektrikli araçlardan biri olan EV9, adeta bir salon kadar konforlu geniş bir iç mekân sunuyor. Menzil açısından EV9, tek batarya şarjıyla 563 kilometreye kadar yol kat edebildiği için aile gezilerinin mükemmel eşlikçisi olma niteliği taşıyor. EV9 99,8 kWh batarya, 800V teknolojisi sayesinde 15 dakikada 249 kilometre menzile ulaşarak sınıfı bakımından olağanüstü verimlilik sunuyor.

2022’de Yılın Otomobili seçilen ödüllü EV6’nın izinden giderek Kia’nın üst üste üçüncü kez Avrupa’da Yılın Otomobili ödülünün finalistleri arasında gösterilmesini sağlayan Kia EV9, markanın Avrupa pazarında lider bir elektrikli araç markası olma iddiasını kanıtlıyor.

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Otomotiv
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