  1. Anasayfa
  2. Otomotiv
  3. Kia, elektrikli gelecek sürecini hızlandırıyor

Kia, elektrikli gelecek sürecini hızlandırıyor

Yayınlanma:
Kia, elektrikli gelecek sürecini hızlandırıyor
Kia, EV (Elektrikli Araçlar) Günü'nde küresel elektrikli araç stratejisini tanıttı. Üç yeni model tanıtan Kia, zengin ürün gamıyla elektrikli araç devrimini hızlandırıyor.

Kia, Güney Kore'de düzenlenen Kia EV Günü'nde üç yeni teknolojik modelini tanıttı. Kia böylece bir kez daha elektrikli araç geleceğine liderlik etme ve bu geleceği hızlandırma yönündeki iddialı küresel stratejisini gözler önüne serdi. Marka düzenlenen etkinlikte "Herkes için Elektrikli Araçlar" vizyonunu ve elektrikli araç ürün gamını hızlı bir şekilde genişletme stratejisini ortaya koydu. EV6 ve EV9 modellerinin pazara sunulmasıyla elektrikli araç pazarında kendisini kanıtlayan Kia, üç yeni elektrikli modelle ürün gamının geleceğini de göstermiş oldu.

Etkinlikte ilk olarak Y kuşağı ailelere yönelik kompakt bir elektrikli SUV olan EV5'in ilk gösterimi yapıldı. İki konsept model daha tanıtan Kia, Concept EV3 ile elektrikli bir kompakt SUV'da pratiklik ve sürüş keyfi sunmayı hedefliyor. Tanıtılan diğer model olan Kia Concept EV4 ise, ‘zıtlıkların birleşimi’ tasarım felsefesiyle şekillenen elektrikli sedan olarak karşımıza çıkıyor.

Elektrikli gelecek seçenek değil zorunluluk

Kia konsept araçlarının yanı sıra yolcu ve sürücü rahatlığını ve güvenliği artırmayı amaçlayan elektrikli araç stratejisini de aktardı. Marka; teknolojisi, sıra dışı tasarım anlayışı, sürücü ve yolcular için geliştireceği sezgisel hizmetlerle elektrikli araç geleceğine hizmet ederek daha fazla kişiyi bu geleceğe dahil etmeyi planlıyor. Müşteri deneyimini satın alma öncesinden itibaren geliştirmeyi amaçlayan Kia, bunun için yeni dijital platformlardan, teknolojilerden ve yapay zekadan yararlanmaya devam edecek.

Yeni konsept araçlarının üretime geçmesiyle birlikte 2026 yılına kadar yılda bir milyon elektrikli araç satışı hedefleyen Kia, 2030 yılında bu sayıyı 1,6 milyon adete çıkarmayı hedefliyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Otomotiv
Elektrikli Renault Toros Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyat ve Özellikleri..
Elektrikli Renault Toros Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyat ve Özellikleri..
Türkiye'de Bir İlk! Çin Devi 300 Bin TL'ye Sıfır Otomobil Satıyor..
Türkiye'de Bir İlk! Çin Devi 300 Bin TL'ye Sıfır Otomobil Satıyor..
Toyota'nın Yeni Modeli Corolla Cross Dip Fiyatı Gördü! Tasarımı ve Özellikleri Büyük Dikkat Çekti
Toyota'nın Yeni Modeli Corolla Cross Dip Fiyatı Gördü! Tasarımı ve Özellikleri Büyük Dikkat Çekti
Volkswagen T-ROC Fiyatında Düşüş Yaşandı! İşte Volkswagen T-ROC Yeni Fiyatı..
Volkswagen T-ROC Fiyatında Düşüş Yaşandı! İşte Volkswagen T-ROC Yeni Fiyatı..
Citroen'den Büyük Haber: e-C3 Türkiye'de
Citroen'den Büyük Haber: e-C3 Türkiye'de
Audi, Üretimi Durdurdu! Otomotiv Devinde Deprem Yaşanıyor..
Audi, Üretimi Durdurdu! Otomotiv Devinde Deprem Yaşanıyor..
Yeni BMW 520d xDrive Sedan: Daha Az Yakıt, Daha Fazla Performans!Yeni BMW 520d xDrive Sedan Fiyatları
Yeni BMW 520d xDrive Sedan: Daha Az Yakıt, Daha Fazla Performans!Yeni BMW 520d xDrive Sedan Fiyatları
Renault Clio'da Büyük Kampanya: İşte Yeni Fiyatlar
Renault Clio'da Büyük Kampanya: İşte Yeni Fiyatlar