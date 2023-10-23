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Jeep Avenger piyasada dakikalar içinde 150 adet sattı: Fiyatını görenler şaşırdı

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Jeep Avenger piyasada dakikalar içinde 150 adet sattı: Fiyatını görenler şaşırdı
Jeep'in kralı olarak adlandırılan Avenger modeli satışa çıktı! Sadece 15 dakikada 150 adet sattı! Fiyatını görenler hayrete düştü! İşte Jeep Avenger modeli satış fiyatı...

2023 YILININ OTOMOBİLİ: AVENGER

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Kasım ayında Türkiye'de yolları süslemeye hazırlanan Avenger, "2023 Yılının Otomobili" unvanını taşıyor. Aracın sportif kimliğini öne çıkaran özel Avenger motor kaputu çıkartması, araç siparişi veren müşterilere sunuluyor. Ayrıca, her Avenger alıcısı 20.000 TL değerinde şarj imkanı sunan E\ARJ enerji kartından faydalanıyor.

JEEP AVENGER ÖZELLİKLERİ NELER?

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Yeni nesil Stellantis güç aktarma sistemi ile Jeep Avenger, 400 kilometrelik WLTP döngüsü menziline ve 550 kilometrelik şehir içi menziline sahip. 54 kWh batarya ve 115 kW (156 hp) güç ile donatılmış olan Avenger, 400 voltluk bir elektrik motoruyla güçlendirilmiştir. Hızlı şarj noktalarında sadece 3 dakikada tam şarj olabilen bu araç, 30 kilometrelik bir sürüş menzili sağlar. Aküler sadece 24 dakika içinde %20'den %80'e kadar şarj edilebilir. Bu nedenle, sıfır emisyonlu bir araç tercih eden herkes için ideal bir seçenektir.

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Özellikle Avenger'ın en donanımlı versiyonu olan Summit, macera severlere unutulmaz anlar yaşatmayı amaçlar. Şıklık, performans ve çevrecilik bu versiyonun öne çıkan özellikleridir.

JEEP AVENGER FİYATI NE KADAR?

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Avenger, Jeep online satış kanalı üzerinden ön satışa sunuldu ve 15 dakikadan kısa bir süre içinde ilk 150 araç tükenerek büyük bir talep gördü. Ön satış, 31 Ekim'e kadar devam edecek.

Jeep Avenger 115KW Summit 4x2 Summit Elektrik: 1.563.750 TL Opsiyon ve Paketler:

  • Bi-Color (Siyah Tavan): 20.000 TL
  • Deri Koltuklar: 35.000 TL

Kaynak:Haber Kaynağı

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