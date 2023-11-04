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İstMarina AVM dünyanın en lüks otomobillerini ağırlıyor

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İstMarina AVM dünyanın en lüks otomobillerini ağırlıyor
Dünyanın en lüks otomobilleri olarak kabul edilen ve aralarında Rolls Royce, Bentley, Aston Martin, Tesla, Ferrari, Maserati, Audi, Lamborghini, Mercedes, BMW ve Porsche’un bulunduğu milyon dolarlık arabalar İstMarina AVM’de 3 Kasım 2023 Cuma günü görücüye çıktı. Otomobil meraklıları dünyanın en pahalı otomobillerini 4-5 Kasım’da da ziyaret edebilecek.

‘Deniz üstü alışveriş’ tarzıyla perakende sektörüne yeni bir boyut getiren, Anadolu Yakası’nın sahil cephesi en geniş, açık alan alışveriş merkezi İstMarina AVM, dünyanın en lüks otomobillerini ziyaretçileri ile buluşturuyor. 4 ve 5 Kasım’da da devam edecek etkinlikte İstMarina AVM ziyaretçileri ve otomobil severler, dünyanın en pahalı araba modelleri arasında kabul edilen yenilikçi, özgün ve mükemmel tasarımlarıyla dikkat çeken lüks otomobilleri yakından inceleme fırsatı bulacak.

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İstMarina AVM ziyaretçilerinin yoğun ilgisiyle gerçekleşen etkinlikte Rolls Royce’un Wraith, Bentley’in Continental modeli otomobil meraklılarıyla buluşurken, Ferrari’nin F12 ve 458, Maserati’nin Laventa ve Corvette C7 modelleri sergileniyor. Huracan, Aventador, Gallardo ve Urus modelleriyle ziyaretçilere görsel bir şov sunan Lamborghini’nin yanı sıra Mercedes de SLS AMG ve Brabus olmak üzere iki modeliyle İstMarina AVM’de ziyaretçilerini beklerken, Porsche ise GT2 modeliyle otomobil tutkunlarıyla buluşuyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Otomotiv
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