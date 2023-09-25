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İkinci El Otoya Kredi Yok!

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İkinci El Otoya Kredi Yok!
Türkiye’nin önde gelen ikinci el araç şirketlerinden Otomerkezi.net, tüketicilerin son dönemde yaşadığı problemlere değinen bazı açıklamalarda bulundu.

. Ülkemizde otomobil satışlarında, her 10 otomobilden 7’si kredi ile satın alınırken, bu yılın ikinci yarısı itibarıyla bu durumun değiştiğini aktaran Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “İkinci el otomobile talep çok yüksek, ancak talebin önünü kesen ve pazardaki durgunluğa sebep olan temel unsur kredi. Şu anda her 10 kişiden ancak 2’si krediye erişebiliyor. Yüksek faiz oranları, düşük vadeler, kredi çıkmama durumları sektörün gelişimine olumsuz etki ediyor. Pazar yıl sonuna kadar bu durgunlukta devam edersen ikinci el araç satışları 7,5 milyonluk hedefe ulaşamaz; ancak 6-6,5 milyon seviyelerinde kapanır.” şeklinde konuştu.

İkinci elin merkezi Otomerkezi.net, sektörün kredi problemine ışık tuttu. Her ay ortalama 7 ile 9 Milyar TL taşıt kredisi hacmi bulunurken, Haziran bu hacim sırasıyla 2,5 Milyar TL’ye, Temmuz ayında ise 717 Milyon TL’ye kadar düştü.

Kredi kullanım seviyesi 10’da 2’ye kadar indi

Türkiye otomotiv sektörünün gelişiminde taşıt finansmanı ve kredi çözümlerinin büyük önem arz ettiğini hatırlatan Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “Ortalama 10 kişiden 7’si kredi vasıtasıyla otomobil satın alırken bugün geldiğimiz noktada 10 kişiden 2’si kredi ile araç satın alıyor. Vatandaşların kredi başvuruları ya onaylanmıyor ya da komik diyebileceğimiz tutarlarda kredilerle karşılaşıyor. Bayilerimize gelen birçok tüketicide de bu problemle karşılaşıyoruz. Sahada son 1 aydır ciddi bir durgunluk söz konusu ve temel sebebi kredi. Talep çok yüksek, ancak krediye ulaşım reelde artık her anlamda imkansız. BDDK’nın son 1,5 yıldır izlediği politikalardan taviz vererek vadeleri artırması elzem, aksi takdirde nihai tüketici otomobile erişemeyecek.” dedi.

Pazar durgunluk devam ederse 6 milyonla kapanır

Sıfır araçlarda bulunurluğun artışı ve ikinci elde durgunluğun etkisiyle pazarın negatif bir pozisyonda olduğunu söyleyen Karakaş, “Pazardaki beklenti ve hedefler bu yıl satışların 7,5 milyonu bulmasıydı. Durgunluk devam ettiği takdirde ikinci el araç pazarı bu yılı ancak 6-6,5 milyonla kapatır şeklinde öngörüyoruz. Son 2 ayda ortalama marka-modele bağlı olarak fiyatlarda yüzde 6 ile 8 arasında düşüş mevcut. Döviz kuru ve enflasyon stabil devam ederse pazar da regüle olmuş biçimde devam eder, fiyatlar da benzer seviyelerde ilerler. Krediye erişim hem Merkez Bankası hem de bankalar tarafından desteklenirse en azından aracını yenilemek isteyen tüketiciye ilaç gibi gelecektir.” yorumunu yaptı.

Otomotiv
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