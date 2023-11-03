Hyundai'den Kasım Ayında Büyük İndirim Kampanyası ! sıfır faiz ve indirim

Kasım ayı indirimleri araç almayı düşünenleri sevindirecek harika fırsatlar sunuyor. Hyundai, sevilen modeli i20 için Kasım ayına özel bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında Hyundai, i20 modelinde büyük indirimler uyguluyor. Hem tasarımı hem de performansıyla dikkat çeken i20, Kasım ayında müşterilere özel avantajlı fiyatlarla sunuluyor. Araç almayı planlayanlar için Hyundai'nin bu büyük indirimi kaçırılmayacak bir fırsat olabilir.

Şık ve modern bir dış görünüme sahip olan i20, ön tamponun yeni şekli ve deseni, sportif radyatör ızgarasıyla bir araya gelerek mükemmel bir görsellik oluşturuyor. Sportif unsurlarla zarif bir görünüm oluşturmak için geliştirilmiş olan bir başka kısım ise arka tampon. Yeniden tasarlanan bu arka tampona Z şeklindeki LED stop lambaları eşlik ediyor.

Hyundai Türkiye, böylesi eşsiz tasarıma sahip olan modeli i20'de kaçırılmayacak bir indirime giderek müjdeli haberi verdi. Otomotiv devi, Kasım ayına özel inanılmaz bir fiyat indirimine gittiğini duyurdu.

YÜZDE SIFIR FAİZ İMKANI

Hyundai Türkiye, Kasım ayına özel i20 modeli için yaptığı indirim kampanyasıyla dikkat çekiyor. Otomotiv devi büyük ilgi gören I20'nin fiyatını 785.000 TL'ye kadar düşürdü. Ayrıca 125.000 TL krediye 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı da sunuyor.