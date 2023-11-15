Hyundai'den bu aya özel kampanyaOmodelinde 100.000 TL'lik indirim!

HYUNDAİ'IN O MODELİNDE DEV İNDİRİM

Ticaret Bakanlığı tarafından sıfır otomobiller kapsamında alınan tedbirler, piyasayı ihtiyaç sahiplerine bıraktı. Al - satçıların piyasadan çekilmesiyle birlikte sıfır araçlardaki talep büyük oranda düştü. Kararların ardından sıfır araç satıcıları, elinde kalan araçları kampanya ve indirimlerle satmaya çalışıyor.

Milyonların gündeminde yer alan fiyatların ardından Hyundai'den dev kampanya duyuruldu. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Otomotiv Gazetecisi Murat Tosun, Hyundai tarafından o modelinde yapılan kampanyalardan bahsetti.

HYUNDAİ'DA ÇİFTE KAMPANYA

Sıfır araç kampanyalarında Hyundai Elantra modelini paylaşan Murat Tosun, 100 bin TL'lik indirimi duyurdu. Dış tasarımıyla dikkat çeken Yeni Hyundai Elantra modelinin 1.6 lt benzinli motoruyla, 123 HP güce, 154 Nm torka sahip olduğu paylaşıldı. Karizmatik yeni modelin 0 - 100 süresi 10,7 saniye olarak paylaşıldı. Elantra modelinin son hızı 195 km / s olurken, test esnasında 6.4 ile 7.4 litre arasında sonuçların elde edildiğini paylaştı.

Kasım ayına özel kampanyasında 1.6 MPi Prime CVT fiyatının 1.395.000 TL'den 1.295.000 TL'ye düştüğünü duyurdu. Murat Tosun, şimdi alanların 3 ay sonra ödemeye başlayacağına dair kampanyayı duyurduğu sırada model hakkında, "4710 mm uzunluğunda olan araç, 2720 mm dingil mesafesine sahip. 474 litrelik bagaj hacmiyle aile otomobili beklentilerine çok net yanıt veriyor." açıklamalar yaptı.