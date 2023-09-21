Hyundai Yeni Fiyat Listesinde İndirim Çıktı! İşte Güncel Listesi..
Türkiye otomotiv sektöründe son dönemde dikkat çeken bir fiyat rekabeti yaşanıyor. Özellikle Hyundai Bayon ve Renault Clio modelleri arasındaki fiyat karşılaştırmaları, otomobil alıcılarını seçim yaparken daha fazla seçenek sunuyor. Bazı versiyonlarda Hyundai Bayon, Renault Clio'dan daha uygun fiyatlarla müşterilere sunuluyor.
Sıfır Hyundai Bayon, İkinci El Fiyatlarıyla Piyasada!
Özellikle otomobil alıcıları için SUV modellerin popülaritesi düşünüldüğünde, Hyundai Bayon'un uygun fiyatlandırması büyük bir avantaj sağlıyor. Hem hatchback hem de SUV kategorisinde tercih edilen bu iki model arasındaki fiyat farkı, Bayon'un lehine görünüyor. İşte Hyundai Bayon'un Eylül fiyatları:
- Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 PS Jump versiyonu: 915.000 TL
Karşılaştırma yapacak olursak, Renault Clio'nun Joy 1.0 SCe 65 bg versiyonu 826.900 TL'den satışa sunuluyor. Ancak Bayon'un diğer versiyonlarıyla Clio'nun diğer versiyonlarını karşılaştırdığımızda, fiyat avantajı Hyundai Bayon'dan yana oluyor.
Tüketiciler için bu fiyat karşılaştırması, özellikle ekonomik koşullar ve bütçelerini göz önünde bulundurarak otomobil almayı planlayanlar için büyük bir öneme sahip. Ancak unutulmamalıdır ki, otomobil alırken sadece fiyat değil, aracın genel özellikleri, konforu, yakıt verimliliği gibi faktörler de oldukça önemlidir.
Hyundai Bayon Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Menşei ve Üretim Yeri: Hyundai Bayon, Hyundai firmasının yeni bir modelidir. Türkiye'de Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Assan fabrikasında üretilmektedir ve üretim Avrupa pazarı için gerçekleştirilmektedir.
Yakıt Verimliliği: Hyundai Bayon 1.4 style modeli için bir depo yakıtla yaklaşık 250 km yol alabilmektedir.
Şanzıman Özellikleri: Araç yarı otomatik bir şanzımana sahiptir ve 1 litre hacimli, 3 silindirli turbo beslemeli motora sahiptir. 7 ileri vitesli, çift kavramalı şanzımanla sunulmaktadır. Standart versiyon 100 beygir güç üretirken, 48 Volt hafif hibrit yardımcı tercih edildiğinde 120 beygir güç üretebilmektedir.
Renk Seçenekleri: Hyundai Bayon, çok sayıda dış renk seçeneğiyle sunuluyor. Araçta bulunabilecek renkler; Mangrove Yeşil, Derin Mavi, Turkuaz Metalik, Ateş Kırmızı, Mika Siyah, Manyetik Gri, Kumsal Gri, Kurşun Gri ve Atlas Beyaz'dır.