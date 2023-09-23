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Hyundai, Renault, Fiat, ve Opel Sıfır Arabalar 356 Bin TL'den Başlayan Fiyatla Satışta..

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Hyundai, Renault, Fiat, ve Opel Sıfır Arabalar 356 Bin TL'den Başlayan Fiyatla Satışta..
ÖTV indirimli 2023 model otomobillerin fiyatları sonunda açıklandı! Hyundai, Renault, Fiat ve Opel gibi önde gelen otomobil üreticileri, Türkiye'de araç sahibi olmak isteyenlere cazip fiyatlar sunuyor. İşte vergi muafiyeti ve engelli indirimi ile satın alabileceğiniz araç modelleri ve fiyatları.

Türkiye'de otomobil fiyatlarındaki yükseliş, birçok kişinin araç sahibi olma hayallerini zorlaştırmış durumda. Ancak bazı otomobil üreticileri, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimleriyle 2023 model araçlarını daha erişilebilir fiyatlarla sunarak otomobil almayı düşünenlere bir umut ışığı yakıyor. İşte Hyundai, Renault, Fiat ve Opel gibi markaların ÖTV indirimli 2023 model otomobil fiyatları:

ÖTV İndirimiyle Uygun Fiyatlar

  1. Renault Clio

    • Joy 1.0 SCe 65 bg: 382.824 TL
    • Joy 1.0 TCe 90 bg: 396.759 TL
    • Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 426.805 TL
    • Touch 1.0 TCe 90 bg: 401.851 TL
    • Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 444.398 TL

  2. Renault Taliant

    • Joy 1.0 Sce 65 bg: 376.388 TL
    • Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 422.680 TL
    • Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 444.907 TL

  3. Opel Corsa

    • 1.2 75 HP Benzin MT5 Elegance: 407.824 TL

  4. Hyundai i10

    • 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel: 335.648 TL
    • 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT: 356.481 TL

Eylül 2023 itibarıyla bu araç modelleri, ÖTV indirimi ve vergi muafiyeti ile Türkiye'de araç sahibi olmak isteyenler için çekici bir seçenek sunuyor. Her biri farklı donanım seçenekleri ve motor seçenekleri ile beklentilere cevap veriyor. Otomobil almak isteyenler için bu kampanyalar, otomobil sahibi olma hayallerini gerçekleştirmeleri için büyük bir fırsat sunuyor. Özellikle vergi muafiyeti ve engelli indirimi gibi avantajlarla birlikte bu araçlar, daha da cazip hale geliyor. Kararınızı verme zamanı geldi, 2023 model aracınızı seçin ve hayalinizdeki otomobile bir adım daha yaklaşın!

Kaynak:Haber Kaynağı

Otomotiv
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