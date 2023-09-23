Hyundai, Renault, Fiat, ve Opel Sıfır Arabalar 356 Bin TL'den Başlayan Fiyatla Satışta..

Türkiye'de otomobil fiyatlarındaki yükseliş, birçok kişinin araç sahibi olma hayallerini zorlaştırmış durumda. Ancak bazı otomobil üreticileri, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimleriyle 2023 model araçlarını daha erişilebilir fiyatlarla sunarak otomobil almayı düşünenlere bir umut ışığı yakıyor. İşte Hyundai, Renault, Fiat ve Opel gibi markaların ÖTV indirimli 2023 model otomobil fiyatları:

ÖTV İndirimiyle Uygun Fiyatlar

Renault Clio Joy 1.0 SCe 65 bg: 382.824 TL

Joy 1.0 TCe 90 bg: 396.759 TL

Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 426.805 TL

Touch 1.0 TCe 90 bg: 401.851 TL

Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 444.398 TL Renault Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg: 376.388 TL

Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 422.680 TL

Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 444.907 TL Opel Corsa 1.2 75 HP Benzin MT5 Elegance: 407.824 TL Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel: 335.648 TL

1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT: 356.481 TL

Eylül 2023 itibarıyla bu araç modelleri, ÖTV indirimi ve vergi muafiyeti ile Türkiye'de araç sahibi olmak isteyenler için çekici bir seçenek sunuyor. Her biri farklı donanım seçenekleri ve motor seçenekleri ile beklentilere cevap veriyor. Otomobil almak isteyenler için bu kampanyalar, otomobil sahibi olma hayallerini gerçekleştirmeleri için büyük bir fırsat sunuyor. Özellikle vergi muafiyeti ve engelli indirimi gibi avantajlarla birlikte bu araçlar, daha da cazip hale geliyor. Kararınızı verme zamanı geldi, 2023 model aracınızı seçin ve hayalinizdeki otomobile bir adım daha yaklaşın!