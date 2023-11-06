Hyundai I20 modelinde fiyatları düşürdü

Hyundai’den kaçırılmayacak fırsat! Bu fırsatı kaçıranlar pişman olacak! Hyundai fiyatları düşürdü! Araba almak için çok param yok diyenlere müjde! Bu model parası olmaya bile araba aldıracak! İşte Hyundai Kasım kampanyası...

HYUNDAI I20 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ Başlangıç fiyatı 785.000 TL olan Hyundai i20, bu fiyat segmentindeki otomobiller arasında oldukça cazip bir seçenek sunuyor. İşte Hyundai i20'nin güncel fiyat listesi: 1.2 MPI 84 PS Jump Benzin Manuel - Fiyatı: 785.000 TL 1.4 MPI 100PS Jump Benzin Otomatik - Fiyatı: 845.000 TL 1.4 MPI 100PS Style Benzin Otomatik - Fiyatı: 895.000 TL 1.4 MPI 100PS Elite Benzin Otomatik - Fiyatı: 975.000 TL 1.0 T 100PS Jump Benzin DCT - Fiyatı: 895.000 TL 1.0 T 100PS Style Benzin DCT - Fiyatı: 945.000 TL 1.0 T 100PS Elite Benzin DCT - Fiyatı: 1.025.000 TL