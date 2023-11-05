Hyundai i20 2023 Kasım Ayına Özel Fiyat Listesini Yayınladı! Fiyatı Gören Duyan Bayiye Akın Etti

Sıfır kilometre bir otomobile sahip olma hayali kuranlar için Türkiye'deki otomobil firmaları çeşitli avantajlar sunmaya devam ediyor. Ekim ayında fiyatlarını artırmadan dikkat çeken bu firmalar, Kasım ayına özel indirim kampanyaları ile otomobil tutkunlarını sevindiriyor. Bu avantajlı kampanyalardan biri de Hyundai'den geldi. Hyundai i20 modeli için sunulan Kasım kampanyası, araç sahibi olma düşüncesinde olmayanları bile cezbetmeye yetecek nitelikte.

Hyundai İndirim Kampanyasıyla Kazanın!

Hyundai, yerli üretim yapan bir firma olarak, düşük maliyetli araçlar sunma avantajını en iyi şekilde kullanıyor. İthal araçlara göre daha uygun fiyatlarla satışa sunulan bu otomobiller, Türkiye'deki otomobil pazarını hareketlendiriyor. Hyundai, bu avantajı en iyi şekilde değerlendirmek için Kasım ayına özel Hyundai i20 model indirim kampanyasını başlattı.

Hyundai tarafından sunulan bilgilere göre, Kasım ayında Hyundai i20 modelini satın almak isteyenlere tam 75.000 TL indirim uygulanıyor. Bu büyük indirim, Hyundai i20'nin fiyatlarını oldukça cazip bir hale getiriyor.

İşte Hyundai i20 İçin Uygulanan 75.000 TL İndirimli Fiyat Listesi:

Hyundai i20 1.4 MPI 84 PS Jump (Benzinli - Manuel): 785.000 TL Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Jump (Benzinli - Otomatik): 845.000 TL Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Style (Benzinli - Otomatik): 895.000 TL Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Elite (Benzinli - Otomatik): 975.000 TL Hyundai i20 1.0 T100 PS DCT Jump (Benzinli): 895.000 TL Hyundai i20 1.0 T100 PS DCT Style (Benzinli): 945.000 TL Hyundai i20 1.0 T100 PS DCT Elite (Benzinli): 1.025.000 TL

Tüm bu fırsatlar göz önüne alındığında, Hyundai i20'nin her bütçeye uygun olduğunu söyleyebiliriz. Kasım ayındaki bu özel kampanya, sıfır kilometre bir otomobil sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyen herkes için bir fırsat sunuyor.